Comme Stephen Curry, LaMelo Ball envisage de jouer avec des chevillères

Cette saison, LaMelo Ball n’aura foulé les parquets de NBA qu’à 22 petites reprises. Le leader des Hornets aura manqué 60 matchs de saison régulière, et c’est encore plus que la saison précédente lorsqu’il n’avait joué que 36 matches. La faute principalement à des entorses à répétition aux chevilles. Comme Stephen Curry en début de carrière.

Justement, comme le meneur des Warriors, LaMelo Ball n’exclut pas de porter des chevillères pour protéger ses chevilles et ainsi se donner une chance de jouer davantage. « Je vais voir cet été, essayer des trucs », a-t-il confié à propos des équipements pour la cheville. Ce n’est pas la première fois que Ball envisage cette solution, mais le joueur ne s’est jamais senti à l’aise lors des essais en pré-saison.

Retrouver les terrains…

Privés de leur meneur All-Star, les Hornets ont terminé la saison à la 13e place de l’Est avec seulement 21 victoires au compteur. À la déception du bilan, peut aussi s’ajouter celle des fans qui n’ont pas la chance de voir l’un des joueurs les plus flashy de sa génération.

« Il m’a dit : ‘L’année prochaine, je veux jouer à 75 – 76 matchs et plus.’ Donc, bien sûr que Melo veut être sur le terrain » explique Miles Bridges. « Certains pensent qu’il ne veut pas être sur le terrain ou qu’il veut juste porter ses bijoux sur le banc. Mais non, il veut être sur le terrain et il veut gagner. Il sait à quel point il est important pour cette organisation et cela va être un grand été pour lui. »

Mis au défi par ses coéquipiers

Alors qu’ils n’ont pas disputé les playoffs depuis 2016, les Hornets possèdent en Ball un vrai « franchise player », et les présences de Brandon Miller et Miles Bridges permettent de créer un noyau attractif et talentueux.

« Que ce soit moi-même, Brandon (Miller) ou Miles, nous allons attendre le meilleur de lui » explique Grant Williams, arrivé en cours de saison. « Nous allons le défier et je pense que c’est quelque chose qu’il acceptera bien. Et je pense que l’année prochaine, il sera prêt à atteindre le niveau de progression que vous espériez. Je pense qu’il a joué une trentaine de matchs. Ce chiffre va changer.