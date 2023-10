LaMelo Ball va bien porter des chevillères

Entre Lonzo Ball et son petit frère LaMelo, les médecins et les kinés ne manquent pas de boulot ! Pendant que Lonzo est toujours contraint de soigner son genou, c’est au niveau des chevilles que le bât blesse pour le meneur « ankle breaker » de Charlotte. La saison dernière s’est encore arrêtée prématurément pour lui avec une fracture de la cheville droite survenue le 28 février dernier. Une blessure de plus qui est venue mettre à mal sa progression en plus d’enfoncer des Hornets déjà en grande difficulté.

Après avoir eu sept mois pour se remettre, le leader des Hornets a pris une grande décision dans le but d’essayer de protéger cette fragilité au niveau de ses chevilles en se de décidant enfin à porter des chevillères. Comme Stephen Curry il y a une dizaine d’années après ses entorses à répétition. Alors qu’il était réticent au début, LaMelo Ball, qui porte des chaussures plutôt basses, s’est visiblement fait à cette protection plus rapidement que prévu.

LaMelo Ball a manqué 46 matches la saison passée

« Je vais porter une chevillère oui », a-t-il confirmé lors du Media Day de Charlotte. « Je pensais que ça allait vraiment être un gros changement. Mais ça va, je ne me sens pas trop mal avec ».

Le joueur avait déjà évoqué cette possibilité sans se prononcer en mars dernier pour sa première apparition publique après son opération. Quelques mois plus tard, son choix est donc fait, et ce sont tous les Hornets qui peuvent s’en réjouir, à commencer par Miles Bridges, dont le retour va également apporter une nouvelle dimension à la formation de Steve Clifford. Mais la priorité pour le succès de Charlotte sera d’avoir un LaMelo Ball en bonne santé sur 82 matchs, et plus si affinités.

« Melo est un super joueur complet. Le seul truc dont on peut s’inquiéter, c’est de se demander s’il peut rester en bonne santé. Et je pense que de porter des protections aux chevilles va l’aider. C’est un choix par lequel Kemba Walker est aussi passé. Il avait mis des genouillères et des chevillères. Je pense que ça va l’aider, il va juste devoir s’y ajuster ».

On ne sait pas si Kemba Walker est le meilleur exemple à suivre sur le plan physique…

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 Total 162 32 42.6 37.7 82.8 1.3 5.1 6.4 7.3 3.0 1.5 3.2 0.4 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.