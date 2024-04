Lonzo Ball : « Je n’ai que 25 ans ! »

Alors qu’on braque les projecteurs sur certains « comebacks » comme ceux de Zion Williamson, Chet Holmgren ou encore Ben Simmons, un joueur n’aura pas la chance de reprendre le cours de sa carrière : Lonzo Ball.

Opéré à nouveau du genou, le meneur des Bulls s’apprête à enchaîner une deuxième saison blanche de suite, alors qu’on ne l’a plus vu sur un terrain depuis vingt mois. Mais ça ne l’empêche pas d’être en tenue pour le « media day ». Histoire de bien montrer qu’il fait partie du groupe, et surtout que sa carrière n’est pas terminée.

« J’ai clairement prévu de rejouer » a-t-il prévenu. « Après trois opérations, j’ai l’impression que ça se passe bien pour l’instant. Il n’y a aucune rechute. Pour moi, il s’agit juste de garder la tête haute et de continuer à bosser. »

Pas de calendrier précis

Pour sa convalescence, Lonzo Ball a prévu de passer du temps entre Chicago et Los Angeles, et il garde le moral.

« Je n’ai que 25 ans, et il y a une raison à tout » philosophe-t-il. « Je ne peux pas contrôler le fait d’être blessé ou pas, ou des choses comme ça. C’est juste que ça m’est arrivé, et ça fait partie de ma carrière. J’essaie de rester positif. Je ne regarde pas les points négatifs. J’essaie de me concentrer sur ce que je peux améliorer, et c’est comme ça que je me réveille chaque matin et que je vis. »

Le tout avec comme objectif d’être sur les terrains dans… un an ! Mais après une telle opération du genou (une greffe de cartilage), il n’y a pas d’autre solution que d’être très patient.

« C’était vraiment une grosse opération. Nous nous sommes tous mis d’accord sur un plan pour aller de l’avant. Il n’y a pas vraiment de calendrier précis, mais j’ai à peu près toute l’année pour me rétablir au mieux et me préparer à jouer la saison prochaine » conclut-il.