La grande forme de Ben Simmons ouvre l’appétit des Nets

Au même moment l’année dernière, Ben Simmons avait beaucoup à prouver, après une année blanche entre Philadelphie et Brooklyn. Douze mois après, peu de choses ont véritablement changé puisque le meneur de jeu doit encore montrer qu’il peut retrouver son meilleur niveau. Ce qui n’a clairement pas été le cas la saison passée.

Ces dernières semaines, l’ancien meneur des Sixers avait rassuré : il est à 100% sur le plan physique. Une annonce confirmée lors sa prise de parole du « media day » de Brooklyn, sous forme même de soulagement.

« Je me sens bien. Je suis de retour sur les terrains et je joue en cinq-contre-cinq », glisse-t-il au New York Post. « Je me sens tellement bien. Je peux faire mon travail et c’est une chance. Je suis reconnaissant d’être de retour et d’être sur le terrain pour jouer et faire ce que j’aime. Comme pour le physique, le mental est important. Et quand on est bien physiquement, ça aide le mental. »

Pour aller loin, les Nets ont besoin de lui

Après un été consacré à son corps et sa tête, mais aussi à sa relation avec son coach, Jacque Vaughn, pour s’assurer de jouer exclusivement au poste de meneur de jeu, Ben Simmons arrive plein de bonnes intentions. Si elles se confirment, les Nets vont progresser assurent ses coéquipiers.

« Cette équipe ira aussi loin que Ben et Mikal Bridges peuvent la porter. On le connaît quand il est en forme et pour qu’on soit la meilleure équipe possible, on a besoin de lui », annonce Spencer Dinwiddie. « Peu de joueurs peuvent réaliser ce dont il est capable », estime Cam Johnson. « Il est grand, athlétique, sait distribuer le jeu, défendre, prendre des rebonds et marquer. »

Lors de ses meilleures années à Philadelphie, Simmons était précieux par ses qualités de passeur, notamment sur le jeu rapide, mais aussi par sa défense. Un profil parfait pour épauler Mikal Bridges et former un duo de stoppeurs de haut niveau.

« Il a l’air vraiment bien », remarque l’ancien des Suns. « C’est un élément clé pour nous, pour ce qu’on veut faire et être. Je sais qu’il est comblé de se sentir bien. On va avoir besoin de lui. Il est important pour nous. Avec ce qu’il sait faire, il va poser des problèmes aux autres équipes, en attaque comme en défense. Il va vraiment nous aider. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 Total 317 33 56.0 13.9 59.1 1.8 6.1 7.8 7.5 2.9 1.6 3.2 0.7 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.