Ben Simmons prévient qu’il ne veut plus jouer intérieur

En plus de déclarer qu’il est désormais à 100% physiquement, Ben Simmons a livré une information importante pour la saison prochaine : son poste sur le terrain. Une précision qui n’est pas évidente pour le meneur de jeu car, la saison dernière, il avait parfois été utilisé à l’intérieur, dans un rôle de « point forward ».

Un choix tenté par Jacque Vaughn, qui associait l’ancien de Philadelphie à Nic Claxton dans la raquette. Le problème de ce duo, c’est qu’il ne pèse pas au shoot extérieur, puisqu’aucun des deux n’est capable d’être dangereux à plusieurs mètres du cercle.

« Meneur de jeu », répond Ben Simmons à Andscape sur son futur poste pour l’exercice à venir. « C’est ça que je suis. Les gens disent que je dois faire ceci ou cela, mais non, je suis un meneur de jeu. Quand j’étais à mon meilleur niveau, personne ne faisait de commentaire. »

Pourquoi ce poste, et pas un autre ? « Parce que je facilite le jeu. Je prends les bonnes décisions la plupart du temps, je fais les bonnes passes. Je suis en confiance à ce poste. Je suis capable de dicter les choses, sans avoir besoin de sauter très haut ou d’être très puissant. De plus, je vois bien le jeu. »

De meilleures relations avec Jacque Vaughn

Le joueur en a informé son coach, avec lequel il a entretenu une relation compliquée au début.

« Oui, j’en ai parlé avec lui », explique Ben Simmons, alors que Jacque Vaughn est venu plusieurs fois à Miami cet été pour le rencontrer. « Au début, avec lui, c’était catastrophique, et pour plusieurs raisons. Je n’avais pas de relation avec lui car il n’était pas le coach, c’était Steve Nash, et je ne jouais pas. Il y a une distance entre les assistants et les blessés. J’étais frustré car il n’y avait pas de communication, et je sais que le coach était également frustré. C’était dur pour lui comme pour moi. Mais désormais, tout est en place et il a vu que j’étais impliqué, que je voulais travailler et gagner. On est bien en ce moment. C’est un bon coach et une bonne personne surtout, et c’est le plus important. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 Total 317 33 56.0 13.9 59.1 1.8 6.1 7.8 7.5 2.9 1.6 3.2 0.7 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.