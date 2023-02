Jacque Vaughn a du mal à trouver des minutes pour Ben Simmons…

Jacque Vaughn a préféré ne pas prendre de risque. Comme Julius Randle venait de faire son retour sur le parquet, aux côtés d’Isaiah Hartenstein, le coach des Nets a adapté son cinq en renvoyant Nic Claxton et Dorian Finney-Smith, à la place de Cam Johnson et Ben Simmons. Ce dernier, alors qu’il restait plus de sept minutes à jouer au Madison Square Garden, n’allait plus rejouer de la soirée.

Auteur d’une faute offensive sur un écran mobile quelques secondes plus tôt, l’Australien retrouvait le banc après une toute petite sortie à 2 points (1/2), 3 rebonds et 2 passes en seulement 13 minutes. Deux jours plus tôt face à son ancienne équipe, les 76ers, il n’avait pas davantage brillé avec 4 points, 3 rebonds et 3 passes en 16 minutes.

Après ce derby largement perdu, Jacque Vaughn en convient : ses Nets ont eu du mal à s’adapter à leurs voisins en termes de « matchup ». Il leur a fallu trouver la bonne combinaison pour répondre aux coups de chaud de Jalen Brunson (40 points) et Josh Hart (27 points).

« Lorsque Brunson était sur le terrain, j’ai essayé d’envoyer différents gars avec lui. On est toujours préoccupés par le rebond, donc on ne voulait pas que Ben soit le seul grand en jeu. On a essayé de l’associer avec un autre grand, je n’ai pas aimé ce rythme de jeu parce qu’on ne marquait pas assez à ce moment-là. Beaucoup de problèmes différents se posent à nous au cours d’un match, on essaie de les résoudre », justifie le coach.

L’associer avec un autre créateur ?

L’un de ces problèmes semble donc être de trouver la combinaison gagnante pour entourer l’Australien dont on connaît les qualités à la création et dans le jeu de transition, tout comme son absence totale de tir extérieur. Les Nets s’étaient déjà interrogés plus tôt dans la saison quant à l’idée d’associer le gaucher à Nic Claxton, qui n’est pas non plus une menace loin du cercle, ce qui pénalise le « spacing » d’ensemble de l’équipe.

Cette dimension est peut-être encore plus problématique maintenant que Kevin Durant et Kyrie Irving, avec la « gravité » liée à leur statut de superstar, ne sont plus là.

« Il va falloir bosser un peu. […] En mettant un autre grand avec Ben, on doit penser au ‘spacing’ autour de lui. En mettant un autre créateur avec lui, on doit voir à quoi ressemble le jeu Ben sans ballon. En jouant petit avec Ben, on doit se demander si on peut prendre suffisamment de rebonds avec lui », énumère Jacque Vaughn.

Ce dernier pense malgré tout que les Nets ont l’effectif pour faire face à ces « défis ». « J’essaie de voir quel cinq convient à Ben, quelle position lui convient, comment on peut le mettre en avant à chaque occasion. C’est l’objectif. J’essaie toujours de trouver la solution, c’est à moi de le faire. Mais je pense que dans l’ensemble, collectivement, on va essayer différentes combinaisons pour essayer de trouver une solution », termine le coach.