Avec 40 points de Jalen Brunson, les Knicks gagnent enfin un derby

Fin de série noire pour les Knicks, vainqueurs des Nets pour la première fois depuis janvier 2020, après avoir perdu les neuf dernières rencontres du derby de la « Big Apple », et les deux premières cette saison.

Tenu au Madison Square Garden, ce troisième round a d’abord offert une bataille très disputée en première mi-temps, au cours de laquelle des attaques de feu ont pris le pas sur des défenses pourtant très bien en place des deux côtés (61-58 en faveur de Brooklyn, à 49% aux tirs de part et d’autre).

Au retour des vestiaires, ce ne fut ensuite plus la même limonade : si les Knicks ont maintenu le cap en attaque, avec 66 points à 59% aux tirs, les Nets perdaient eux le fil, avec seulement 43 points à 41% aux tirs. La faute à une défense impitoyable des locaux, vifs sur les lignes de passe et disciplinés dans la peinture, et donc en capacité de tranquillement sécuriser ce succès.

Côté performances personnelles, c’est Jalen Brunson qui repart avec le titre de MVP de la rencontre, grâce à une pointe à 40 points à 15/21 aux tirs qui a alimenté, du début à la fin, l’attaque efficace de son équipe (55% aux tirs, 44% derrière l’arc). Une mention aussi pour son pote Josh Hart (27 points, 4 rebonds et 2 passes), pour lequel le mariage avec le public du « MSG » ne souffre d’aucun accroc pour le moment. Chez les voisins, pas moins de douze joueurs ont marqué, puisque la fin de la rencontre était du « garbage time », mais seule la performance de Spencer Dinwiddie (28 points et 4 passes) a fait suer les Knicks en défense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson, le nouveau roi de New York. Très fort depuis le début de la saison, et encore plus depuis qu’il a été « oublié » des remplaçants du All-Star Game, le meneur des Knicks a fait des Nets ses nouvelles victimes. Pourtant défendu durant une bonne partie du match par un excellent défenseur en la personne de Mikal Bridges, son ancien coéquipier de Villanova, le natif du New Jersey n’a eu aucun mal à se rendre dans ses spots pour prendre les tirs qu’il apprécie, particulièrement dans la peinture (18 points). Il a aussi bombardé avec réussite derrière l’arc (6/9), sans oublier de distribuer 5 passes décisives, sans perdre le moindre ballon. Bref, Jalen Brunson a sorti un de ses meilleurs matchs de la saison, avec 40 points à 15/21 et un énorme +23 au +/-, et les Nets n’ont absolument rien pu y faire dans leur moitié de terrain.

– Josh Hart, la pièce manquante des Knicks. Sa première au Madison Square Garden contre le Jazz était déjà une réussite ce weekend, sa deuxième fut encore plus convaincante. À peine arrivé et déjà pas loin de s’imposer comme le sixième homme de l’équipe, il a particulièrement contribué en attaque, avec 27 points à 10/14 aux tirs, dont 4/6 derrière l’arc. Il va sans dire qu’il a également, comme d’habitude, contribué en défense et au rebond, insufflant une dynamique positive à chaque fois qu’il touchait le ballon. Au sein d’une bonne équipe de New York, qui manquait cependant parfois de jus en sortie de banc, le joueur de 27 ans est en train de très vite s’imposer comme la cerise sur le gâteau, comme la pièce manquante d’une équipe qui avait besoin de se renforcer avant le « run » final pour les playoffs.

TOPS/FLOPS

✅ La défense des Knicks en deuxième mi-temps. Avec 61 points encaissés à la pause, les Knicks étaient en bonne posture, non seulement car ils n’avaient que 3 points de retard, mais surtout car ils défendaient, dans l’absolu, très bien. Mais les Nets étaient particulièrement adroits. Alors, après la pause, les hommes de Tom Thibodeau ont haussé le ton pour s’assurer que leurs adversaires ne cessent de garder confiance en leurs chances de l’emporter : seulement 43 points à 41% aux tirs durant les 24 dernières minutes pour les Nets ! On a vu des Knicks agressifs, tant sur le porteur de balle que sur les lignes de passe, et disciplinés dans la raquette, pour contester les drives adverses sans commette trop de fautes, et donc encaisser trop de points gratuits sur la ligne de réparation (seulement 36 points des Nets dans la raquette). Si leur attaque a très bien tourné sous l’impulsion d’un grand Jalen Brunson, c’est bien en défense que les Knicks ont sécurisé leur succès, tout au long de la deuxième période.

✅ Julius Randle. Moins dans l’ombre offensivement, puisque Jalen Brunson prenait la lumière pendant qu’il disséquait la défense de Brooklyn, le All-Star des Knicks a fait dans la sobriété, mais l’efficacité : 18 points, 10 rebonds et 4 passes, sans oublier une interception et un contre. Même maladroit (7/17, 1/6 derrière l’arc), il a su profiter des décalages qu’il crée à mi-distance en avalant les espaces pour fixer et créer d’autres décalages pour ses coéquipiers. Un match de lieutenant idéal, en somme.

✅⛔️ Spencer Dinwiddie. Le positif est pour l’attaque, le négatif pour la défense. Avec 28 points et 4 passes, le meneur des Nets a effectivement fait le boulot en attaque, mais ce fut négativement contrebalancé par un niveau défensif horrible, notamment à la pointe de l’attaque, dans l’axe, où il n’a pas su tenir le moindre duel, sans parler des phases de « pick-and-roll ». On connait depuis longtemps ses qualités offensives et ses limitations défensives, mais dans un match comme celui-ci, au cours duquel le meneur adverse a fait un carton, il est difficile de vraiment s’enthousiasmer pour sa performance en attaque sans occulter le boulet qu’il représente de l’autre côté du terrain.

⛔️ Mikal Bridges. Match compliqué pour l’arrière-ailier, surclassé en défense dans son duel face à son pote Jalen Brunson, sur lequel il défendait durant tout le match. Offensivement, pas de quoi sauter au plafond non plus, avec 7 maigres points, à 2/8 aux tirs.

LA SUITE

– Knicks (32-27) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de mercredi à jeudi (1h30).

– Nets (33-24) : réception du Heat, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.