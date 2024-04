Le mental de fer de Chet Holmgren

Prolongé en juillet dernier pour l’ensemble de son œuvre, Mark Daigneault a de quoi envisager la saison à venir (et la suite) avec beaucoup d’enthousiasme. Tous ses jeunes joueurs ont pris un an de plus, son leader Shai Gilgeous-Alexander sort d’une brillante Coupe du Monde, et, cerise sur le gâteau, Chet Holmgren va enfin pouvoir débuter sa carrière NBA sous ses nouvelles couleurs.

Au sujet de son rookie qui sort d’une saison blanche après s’être blessé en défendant sur LeBron James en août 2022, le coach d’OKC a des raisons de croire que l’ancien de Gonzaga va rapidement s’acclimater au niveau de la NBA. Ne serait-ce qu’au regard de son éthique de travail et de sa détermination.

« Nous verrons bien. C’est un compétiteur enthousiaste et ambitieux. Il a des attentes très élevées pour lui-même et les accompagne de son éthique de travail. Il ne se contente pas d’avoir la tête au niveau des nuages, il est prêt à travailler, et il l’a fait, de manière impressionnante, pendant sa rééducation. Ça a été une longue et sombre rééducation, mais il a été constant et impressionnant tout au long de celle-ci », souligne Mark Daigneault.

Une grande première attendue par tout un groupe

Même blessé, même loin des terrains, le coach reste persuadé que Chet Holmgren a progressé en restant aux côtés du groupe le temps de sa rééducation. Ce qu’on attend désormais de voir, après un premier aperçu positif en Summer League, c’est l’impact qu’il va pouvoir apporter à court terme à cette équipe bourrée de talent, qui visera les playoffs dès cette saison après avoir échoué en play-in lors du dernier exercice.

« Tout ce qu’il a fait, il l’a fait dans nos installations. Il a été présent dans toutes les situations de l’équipe. Il a participé à nos séances vidéo », a-t-il énuméré. « Il peut y avoir un détachement naturel lorsque vous êtes blessé, mais nous avons fait de notre mieux pour qu’il reste impliqué. Et les gars ont fait du bon travail avec lui. Ça va booster tout le monde lorsqu’il va entrer dans la salle. Non seulement à cause du joueur qu’il est, mais aussi parce que tout le monde a vu ce qu’il a enduré et comment il a géré la situation. Je pense que tout le monde sera heureux pour lui lorsqu’il jouera un match pour la première fois ».

Quoi qu’il advienne des débuts de Chet Holmgren et de l’adaptation du reste de l’équipe aux qualités de son nouvel intérieur, Mark Daigneault continuera de faire preuve de la même patience qu’avec son groupe qu’il est parvenu à faire progresser d’année en année.

« Notre défi est maintenant de continuer à avoir une vision à long terme pour une jeune équipe. Nous avons beaucoup de marge de manœuvre, et la pire chose que nous puissions faire est de sauter des étapes à court terme, d’être à la recherche de résultats à court terme qui pourraient nuire à nos perspectives à long terme. Si nous gardons un œil sur l’avenir, nous commencerons à cocher les cases au fil du parcours », a-t-il conclu.