Summer League : reprise réussie pour Chet Holmgren

En attendant la grande Summer League de Las Vegas, ça joue à Sacramento, mais aussi à Salt Lake City, et tous les regards étaient tournés vers Chet Holmgren, dont c’était la grande reprise après une saison blanche.

Lesté d’au moins six kilos supplémentaires, l’intérieur du Thunder n’a pas déçu face au Jazz. Dans la victoire d’OKC (95-85), l’ancien pivot de Gonzaga cumule 15 points, 9 rebonds et 4 contres, et c’est un vrai intimidateur. Difficile de s’approcher du cercle lorsqu’il est au coeur de la raquette. Il y a un an, on se souvient qu’il avait contré six tirs pour son premier match. Déjà face au Jazz.

« Il rend la protection de la raquette plus simple » explique Jalen Williams, auteur de 21 points. « Il donne plus de confiance à tout le monde, et il permet à chacun de défendre plus haut sur son joueur. »

Du haut de ses 2m16, et sous les yeux de Vasilije Micic, Chet Holmgren a rassuré et s’est rassuré après onze mois sans jouer à cause d’une fracture au pied.

« C’est juste génial de pouvoir rejouer dans un match classique, après onze mois… C’était difficile pour moi de ne pas dévier du chemin, et j’ai tout suivi à la lettre, et c’est une forme de récompense que de rejouer » a-t-il expliqué.

Dès les premières minutes, on a pu constater qu’il jouait sans appréhension. Notamment dans son attaque du cercle.

« La dernière chose que je souhaitais, c’était d’être timide. Je voulais sortir des starting-block, être agressif et avoir un impact sur le match » poursuit-il. « Évidemment, ça amène des erreurs et des shoots ratés. Cela fait partie du jeu, que vous ayez joué 100 matches de suite, ou que vous ayez manqué toute une saison. Je vais regarder la vidéo, et observer où étaient mes erreurs. »