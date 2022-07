Summer League | Chet Holmgren en met plein la vue face au Jazz

Duels de géants à Salt Lake City avec la présence de Chet Holmgren face au Jazz de Tacko Fall. Le numéro 2 de la Draft effectuait ainsi ses grands débuts avec le Thunder, et l’ancien intérieur de Gonzaga a rassuré les fans, et fait taire ses détracteurs avec une magnifique performance : 23 points, 7 rebonds, 6 contres et 4 passes en 24 minutes. Mobile et technique, Holmgren a donné le tournis à Fall, mais aussi à l’imposant Kofi Cockburn et son tandem avec Josh Giddey (14 points, 11 passes) est très prometteur. Pour ses débuts, Ousmane Dieng est sorti du banc, et il a été gourmand avec un 4 sur 15 aux tirs, dont 1 sur 9 à 3-points ! A l’arrivée, le Thunder s’impose largement, 98-77.

« Je voulais juste me mesurer à Cockburn et Fall. Il n’y aura rien de facile, et tout sera difficile pour essayer de gagner des matches » a-t-il expliqué. « Au final, je n’essaie pas d’en faire des affaires personnelles ou de prouver des choses. Je suis un basketteur professionnel jouant pour le Oklahoma City Thunder et je me mettrais en tenue n’importe quand et n’importe où. J’ai eu la chance de jouer ce soir, et je ne considère jamais cela comme acquis. Si je peux jouer, je vais le faire« .

A la pause, le Thunder menait déjà de 20 points, et Holmgren avait déjà ébloui les spectateurs avec 18 points à 4/5 à 3-points, dont certains en première intention en transition, sur le nez de Fall.

« Le plan de jeu était d’être agressif face à ces gars » a confirmé Kameron Woods, l’entraîneur du Thunder en summer league. « Notre équipe devait l’épauler pour qu’il puisse être agressif, tout en étant simplement lui-même en défense. Je pense qu’il a fait du bon travail en se battant. Il a parlé de sa volonté d’être physique et de venir ici pour jouer un certain style des deux côtés du parquet, et je pense qu’il l’a fait ce soir. »

Et quand on interroge Holmgren sur ses six contres, nouveau record de la summer league, il prévient : « J’en ai fait six ? C’est un record ? Alors, je vais le battre à nouveau. »