Brandon Miller voit ses Hornets en playoffs dès la saison prochaine

« Je pense que nous allons être une équipe de playoffs. » Au moment de livrer, chez Hoopshype, ses attentes justes et réalistes pour la saison prochaine, Brandon Miller n’a pas voulu se montrer mesuré, car il imagine tout simplement les Hornets retrouver le Top 8 de la conférence Est pour la première fois depuis… 2016.

« Mon objectif principal, c’est de gagner » insiste-il, concernant ses objectifs. « Je pense que le reste, c’est-à-dire les récompenses, viendra en conséquence. Je ne peux pas vraiment dire grand-chose à quelqu’un qui s’est trouvé à la place de Charles [Lee], il a gagné plusieurs bagues, donc j’espère pouvoir en faire autant. »

Brandon Miller évoque justement Charles Lee, son nouvel entraîneur à Charlotte, avec lequel il semble déjà être en phase…

« Je sais qu’il veut que tout le monde donne le maximum et soit compétitif sur le terrain » détaille le 2e choix de la Draft 2023, sur le style de coaching de l’ancien assistant des Bucks puis des Celtics. « Mais je pense que la principale chose que j’ai remarquée, c’est qu’il est toujours impliqué avec ses joueurs. Je sais que c’est un coach proche de ses joueurs. »

Sur tous les fronts cet été

En parlant toujours de coaching, Brandon Miller admet que sa participation à la Summer League de Las Vegas n’était pas anodine (un match, pour 23 points), puisqu’elle lui a permis de mieux connaître les attentes de Charles Lee et ses assistants. Preuve qu’il se fait à son costume de jeune leader des Hornets…

« C’était pour me faire une idée du nouveau coaching staff, car ça va être nouveau pour tout le monde cette saison » explique celui qui a également prévu de s’entraîner avec son modèle, Paul George. « Je voulais comment ils voulaient que nous jouions. Je pense aussi que ça a donné le ton [au niveau du leadership] pour la saison à venir. »

Autre expérience à laquelle a eu droit Brandon Miller durant l’été, à Las Vegas toujours : jouer les partenaires d’entraînement de Team USA en vue de Paris 2024, en étant retenu au sein de la Select Team.

« Ça m’a mis dans une excellente position, à affronter les meilleurs au plus haut niveau possible » apprécie l’arrière de 21 ans, à propos de cette invitation. « Nous nous amusions tout en étant compétitifs et c’était un excellent moment pour moi d’être là-bas et de montrer ce que je peux apporter à une équipe face aux meilleurs talents. C’était une superbe opportunité. »

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.5 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 Total 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.5 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.