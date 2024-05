Pour progresser, Brandon Miller va travailler avec Paul George

Auteur d’une belle première saison à titre individuel, Brandon Miller a logiquement été sélectionné dans le meilleur cinq rookie de l’année. Une rare bonne nouvelle pour des Hornets qui ont encore vécu une saison cauchemardesque, plombés par les blessures, dans les tréfonds du classement (21 victoires – 61 défaites).

Après Larry Johnson, Alonzo Mourning, Kendall Gill, Emeka Okafor et son coéquipier LaMelo Ball, il est ainsi le sixième joueur des Hornets à intégrer le meilleur cinq des rookies. Et l’ancien d’Alabama se prépare à poursuivre son ascension la saison prochaine.

« Je me sens bien, je suis déjà prêt à repartir pour une autre saison maintenant », déclare Brandon Miller dans le Charlotte Observer. « Mon objectif principal de l’été est de continuer à prendre du poids. Je veux gagner en masse musculaire pour être prêt pour la saison prochaine. Je n’ai pas de régime à suivre ! Je mange de tout car je dois prendre du poids. Et derrière, je fais beaucoup de musculation pour être capable de jouer comme je veux. »

« Je sais que je dois montrer le bon exemple »

Encore fluet, voire léger, avec ses 92 kilos tout mouillé, Brandon Miller sait qu’il doit se renforcer physiquement pour tenir sur la durée des saison marathons de NBA. Surtout, il sait qu’il a encore du pain sur la planche pour devenir un leader de son équipe de Charlotte, qui doit encore tout reconstruire !

« Cette première saison m’a permis de construire ma confiance et de savoir ce que je peux faire sur le terrain. Je devrais être un des jeunes leaders de ce nouveau groupe qui est en train de se former dans l’équipe. Je vis pour ces moments avec mes coéquipiers, quand on bosse ensemble pour progresser. Mes coéquipiers m’ont en tout cas beaucoup aidé pour gagner en confiance et devenir le jeune leader que je suis et que je veux être pour l’équipe. Je sais que je dois montrer le bon exemple, à l’entraînement comme en match. »

En l’occurrence, Brandon Miller a déjà prévu de s’entraîner aux côtés de Paul George, son idole. Un nouveau rêve qui se réalise pour la jeune pépite des Hornets qui veut intégrer gratin de la Ligue à moyen terme.

« Jouer et m’entraîner avec lui, c’est une occasion en or. Je vais pouvoir jouer avec mon joueur préféré, bosser avec lui et progresser. Ça va être super d’apprendre à ses côtés. Mais, plus qu’apprendre, on va surtout aller chercher des paniers et perfectionner mon jeu tout en prenant du plaisir. »

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.5 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 Total 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.5 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.