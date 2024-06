Comme à chaque camp d’entraînement, Team USA se mesurera à une Select Team, une équipe B composée de quelques jeunes prometteurs qui joueront les « sparring partners » de l’équipe A. Cette année, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, on y retrouvera notamment Cooper Flagg, ce phénomène lycéen qui s’envolera pour Duke la saison prochaine !

À 17 ans, cet ailier pressenti pour être le numéro un de la Draft 2025 croisera donc Jayson Tatum, qu’il avait impressionné il y a quelques mois, ainsi que LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry, qui évolueront tous sous les ordres de Steve Kerr en France.

Deux Warriors dans le groupe

En plus de Cooper Flagg, ils seront quatorze à servir de partenaires d’entraînement à Team USA à Las Vegas. Parmi eux, de jeunes talents comme Brandon Miller, Jabari Smith Jr, Jalen Duren, Keegan Murray, Jaime Jaquez Jr, Trey Murphy III, Amen Thompson ou Jalen Suggs. On retrouve également deux protégés de Steve Kerr chez les Warriors : Trayce Jackson-Davis et Brandin Podziemski. « Podz », pourtant annoncé proche de la Pologne ces dernières semaines…

Enfin, quatre joueurs plus expérimentés viennent compléter cet effectif : Payton Pritchard, nouveau champion NBA, ainsi que Nigel Hayes (Fenerbahçe), Langston Galloway (G-League) et Micah Potter (G-League).

À la tête de cette Select Team ? Jamahl Mosley, le coach du Magic, qui dirigera donc un de ses joueurs (Jalen Suggs) dans le Nevada.