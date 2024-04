Cooper Flagg, MVP et champion des lycées avec Montverde

Cooper Flagg a bien terminé son cursus lycéen. Avec la Montverde Academy, qui a notamment vu passer ces dernières années Joel Embiid, Cade Cunningham ou Scottie Barnes, il a décroché le Chipotle Nationals, la finale du championnat des « high school » des Etats-Unis. Montverde a pris le meilleur sur Paul VI (79-63) samedi.

Et Cooper Flagg a encore impressionné. Très complet, des deux côtés du terrain, le futur ailier de Duke a compilé 16 points à 6/9 au tir, dont 2/3 de loin, 8 rebonds et 6 contres en 31 minutes de jeu.

Ce succès permet à Montverde de boucler une saison parfaite avec 33 victoires en autant de matchs, pour un troisième titre en quatre ans et une revanche après l’élimination en quarts de finale la saison passée.

Cooper Flagg a par ailleurs été élu MVP de ces phases finales des lycées, entouré notamment dans le premier cinq par son futur coéquipier à Duke et adversaire en finale, l’arrière Darren Harris, ou encore Cameron Boozer, fils de l’ancien joueur Carlos Boozer et pressenti comme un des plus gros talents de la cuvée 2026. Un an avant, Cooper Flagg pourrait lui être choisi en premier lors de la Draft 2025, dont il est le favori aussi prématuré que légitime.