Après Cooper Flagg, Duke attire Khaman Maluach !

Aperçu à la Coupe du monde sous les couleurs du Soudan du Sud, alors qu’il n’avait que 16 ans, Khaman Maluach a dévoilé son choix pour la saison à venir, et il a opté pour Duke. Courtisé par Kansas, UCLA, Kentucky, la Team Ignite et même des formations de NBL, le pivot de 2m18 va ainsi compléter un recrutement exceptionnel puisque les Blue Devils avaient déjà attiré Cooper Flagg, Isaiah Evans, Patrick Ngongba, Kon Knueppel et Darren Harris !

« C’est la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. Je me sentais capable de réussir n’importe où, mais c’est à Duke que je me sentais le plus à l’aise » a réagi Khaman Maluach. « Toutes les écoles qui me recrutaient possèdent de grands programmes, mais pour ce qui est de mon développement et des relations que j’ai nouées avec les entraîneurs, c’était la meilleure. »

Les bras levés, il atteint quasiment les 3 mètres !

Annoncé dans le Top 3 de la Draft 2025, Khaman Maluach sera la tête d’affiche de la World Team au prochain Hoop Summit, et il défiera les Etats-Unis de… Cooper Flagg, Patrick Ngongba et Isaiah Evans. « Ce sera quelque chose d’excitant. Je m’attends à une grande compétition avec mes futurs coéquipiers. Cela nous permettra de renforcer nos liens. C’est un rendez-vous important pour montrer notre talent » poursuit le futur pivot de Duke.

MVP du dernier camp Basketball Without Borders (BWB) Africa puis élu meilleur défenseur du BWB Global camp au All-Star Week-End, Khaman Maluach ne joue au basket que depuis cinq ans, mais ses mensurations et ses progrès fulgurants laissent rêveurs les scouts.

À titre d’exemple, les bras levés, il touche 2m95 ! C’est plus haut que Rudy Gobert et Victor Wembanyama, qu’il croisera aux Jeux olympiques de Paris.

« J’utilise cette envergure pour contrer, prendre des rebonds et dunker dès que je peux » conclut-il. « J’adore regarder du basket. Je regarde beaucoup Giannis, Joel Embiid, Victor… Chet, Anthony Davis… Je regarde tout le monde, et j’essaie d’apprendre. »