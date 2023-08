L’intrigant Khaman Maluach

Il fait partie des trois joueurs sud-soudanais qui ne sont pas entrés en jeu dans la défaite face à Porto Rico. Mais pour Khaman Maluach, troisième plus jeune joueur de l’histoire à participer à une Coupe du monde, du haut de ses 16 ans, l’important est de se familiariser avec le très haut niveau.

« Le futur de Khaman est brillant, tout le monde peut le voir » explique ainsi Luol Deng, président de la fédération sud-soudanaise de basket, à ESPN. « Il va devenir un grand joueur et c’est enthousiasmant de penser que des gens vont le voir jouer à la Coupe du monde. Ça va être une grande expérience pour lui. »

Membre depuis deux ans de la NBA Africa Academy installée au Sénégal, Khaman Maluach attire en effet l’oeil des scouts NBA depuis quelque temps. Il faut dire que sa taille (2m18), sa mobilité, ses talents de contreur mais également les aptitudes qu’il affiche au shoot ont logiquement de quoi intriguer les dirigeants de la Grande Ligue.

« Il a un super sens du jeu » assure Luol Deng. « Il a vraiment conscience de ce qu’il se passe sur le terrain, et beaucoup de talent. Il a déjà énormément progressé. En même temps, il doit encore progresser, sur tout. »

C’est que Khaman Maluach ne s’est mis sérieusement au basket que depuis quatre ans.

« C’est ce qui le rend effrayant. Il a encore une telle marge de progression. Mais il a un super état d’esprit, il sourit tout le temps et il a envie d’apprendre » continue Luol Deng, qui le connait depuis plusieurs années et tente le protéger. « Tout le monde aime être dans son entourage, et c’est pour ça que son intégration a été si facile. »

Le géant sud-soudanais devrait finir le lycée en 2025 et pourrait alors se présenter à la Draft, afin d’être le premier basketteur africain drafté en NBA directement depuis l’Afrique. Mais il pourrait aussi choisir de s’aguerrir en NCAA, où plusieurs programmes prestigieux (Duke, UCLA, Georgetown) lui ont déjà offert des bourses.