Meilleur lycéen des Etats-Unis, Cooper Flagg saute une classe

C’est assurément une petite bombe dans la sphère « high school » et par extension NCAA : Cooper Flagg, assez unanimement considéré comme le meilleur lycéen des Etats-Unis et plus largement le meilleur « prospect » maintenant que Victor Wembanyama est un joueur NBA, va rejoindre les planches universitaires avec un d’avance.

Initialement, le jeune ailier natif du Maine était membre de la classe d’âge de 2025, celle qui va donc entrer à l’université dans deux ans, dont il était classé au 2e rang des meilleurs joueurs, derrière Cameron Boozer. En décidant de « sauter une classe », le voilà désormais intégré, avec un an d’avance, dans la classe d’âge de 2024, qui s’annonce beaucoup moins dense que celle de 2025. Indéniablement, Cooper Flagg est donc le nouveau meilleur joueur de cette promotion 2024, et donc le favori très précoce au premier choix de la Draft 2025.

Attendu à Duke

Mais pourquoi cette décision ? Tout simplement parce que l’adolescent n’a plus rien à prouver au lycée, et a donc tout intérêt à rejoindre au plus vite la NCAA, au sein d’une classe d’âge moins dense que celle de 2025. Elliot Cadeau, le futur meneur de North Carolina, avait récemment pris une décision similaire.

À ce jour, le leader dans la course au recrutement du prodige Cooper Flagg est Duke. Le joueur de 16 ans était d’ailleurs en visite sur le campus des Blue Devils il y a peu de temps, et pourrait bientôt s’engager officiellement.