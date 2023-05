North Carolina se fait un Cadeau avec un an d’avance

L’intersaison de North Carolina ne pouvait pas mieux se conclure ! Après avoir brillamment opéré sur le portail des transferts (recrutements de Jae’lyn Wythers et Harrison Ingram, notamment), au sortir d’une saison 2022/23 très décevante, Hubert Davis, le coach des Tar Heels, récupère effectivement en Elliot Cadeau, le meilleur meneur chez les lycéens de la promotion 2024, la dernière pièce manquante de son effectif pour la saison 2023/24.

Né en 2004, le meneur américain-suédois appartient en effet à la promotion des lycéens de 2024 et doit donc, normalement, finir son cursus l’an prochain. Mais comme cela se fait de plus en plus souvent chez les gros « prospects » lycéens (comme Jalen Duren et Emoni Bates récemment, par exemple, avec plus ou moins de succès), il choisit l’option du surclassement, et va donc rejoindre Chapel Hill avec un an d’avance dès cet été, rejoignant ainsi les « freshmen » de la (vraie) promotion 2023 (Simeon Wilcher et Zayden High).

Le meilleur meneur en high school !

Sportivement, c’est une décision logique, car il a dominé outrageusement chez les lycéens cette saison et s’est imposé comme le meilleur meneur du pays, et un des « playmakers » les plus surdoués. Il a par exemple mené Link Academy vers le titre national dans le championnat Geico Nationals, une des ligues « High School » les plus réputées du pays, avec notamment une finale conclue avec 14 passes et 3 interceptions. Avant d’enchainer des sorties de haute volée en EYBL, le championnat AAU de Nike (un dernier match à 29 points et 15 passes, notamment). Sans oublier qu’il avait aussi mené la Suède au titre de champion d’Europe U18 l’an passé (division B), concluant le tournoi avec des moyennes de 21.3 points, 4.3 rebonds et 4 passes par match, et le titre de MVP.

« Je pense que je suis prêt », résumé-t-il ainsi, alors qu’il n’a effectivement plus grand à prouver chez les lycéens. « Je suis apte à jouer au niveau universitaire. Il n’y a pas vraiment de raisons pour moi de faire une saison de plus au lycée, car je peux tenir mon rang face aux joueurs universitaires. »

Chez les Tar Heels, Elliot Cadeau sera ainsi le meneur titulaire, le chef d’orchestre d’un des programmes les plus mythiques du pays à seulement 18 ans.

« La balle sera dans mes mains la plupart du temps. Je vais faire tourner l’équipe du mieux que je peux. Et même si je suis ‘freshman’, je pense que je peux grandement contribuer à gagner des matchs », il ajoute, avant de rappeler son objectif, qui a « toujours été d’être un ‘one-and-done’. Le surclassement ne change rien à ma vision. Mon but, au bout du compte, c’est d’aller à la Draft le plus tôt possible » conclut-il ainsi. « Mais en me surclassant, je me donne la possibilité de rester deux ans à la fac, si c’est le bon choix à faire. »

Crédit photo : Inside Carolina – Jim Hawkins