Armando Bacot reste à North Carolina pour une saison supplémentaire

Armando Bacot, listé parmi les 15 finalistes au trophée de meilleur joueur NCAA de la saison, portera à nouveau les couleurs de North Carolina la saison prochaine. Malgré son statut de « senior », il est éligible à une cinquième année grâce à une dérogation accordée par la NCAA en raison de la pandémie de Covid-19.

« J’utilise ma dernière année d’éligibilité » confirme le finaliste NCAA 2022. « J’ai senti que c’était la bonne décision pour mon avenir. La raison principale de mon retour, c’est que je ne veux pas quitter North Carolina de cette façon. Mais je sais aussi que je dois m’améliorer et je pense que c’est le meilleur endroit pour le faire. »

Meilleur rebondeur de l’histoire de North Carolina

Malgré la saison solide d’Armando Bacot, auteur de 15.9 points et 10.4 rebonds à 55.4% au tir, North Carolina, #1 du Top 25 de l’AP en présaison, a été éliminé par Virginia en quart-de-finale du tournoi de conférence ACC. Une désillusion énorme qui a empêché les Tar Heels de prendre part à la « March Madness » pour la première fois depuis 2010.

Une déception d’autant plus grande que North Carolina avait atteint la finale nationale en 2022. Armando Bacot y avait joué un rôle essentiel avec des moyennes de 16.3 points, 13.1 rebonds et 1.7 contre à 56.9% au tir en 39 matchs, devenant au passage le premier joueur à réaliser six « double-double » lors d’une même édition du tournoi NCAA.

Au cours de ses quatre saisons, il tourne à 13.7 points et 10.1 rebonds. Des moyennes qui lui permettent de détenir le record de rebonds et de « double-double » dans l’histoire du programme.