NCAA | Un 62e double-double historique pour Armando Bacot

S’emparer d’un record « all-time » d’un programme à l’histoire aussi riche que celle de North Carolina n’est jamais chose facile, alors on imagine que Armando Bacot va savourer ce moment.

Et il a bien raison : le pivot « senior » des Tar Heels est ainsi entré dans l’histoire de la mythique équipe de Chapel Hill la nuit dernière, à l’occasion de la large victoire des siens face à The Citadel (100-67), en devenant le seul leader au classement des double-double réalisés avec des points et des rebonds.

Avec un 62e accomplissement de ce type (14 points et 11 rebonds), « Mando » a ainsi dépoussiéré un record vieux de près de 60 ans, puisque le précédent leader, Billy Cunningham, avait quitté Chapel Hill avec 61 double-double à son actif en 1965 ! Plus tôt dans la saison, le pivot vétéran de North Carolina, cinquième meilleur rebondeur du pays cette saison avec 11.3 prises en moyenne par match (avec 16.4 points), avait aussi dépassé Antawn Jamison, troisième de ce classement avec 53 double-double.

« Ce record atteste de tout le travail que j’ai abattu depuis mon arrivée ici, mais aussi du grand nombre de tirs que mes coéquipiers ont raté depuis trois ans » déclarait-il avec humour. « Plus sérieusement, c’est génial. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé pouvoir réaliser quand je me suis engagé ici. Je suis très content. »