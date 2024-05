Ce n’était qu’une question de jours, et c’est désormais chose faite : Armando Bacot est devenu, la nuit dernière, le rebondeur le plus prolifique de la riche histoire du mythique programme de North Carolina.

À l’occasion de la victoire des Tar Heels contre le voisin et rival North Carolina State (80-69), le pivot senior a en effet capté 18 rebonds (avec 23 points) pour porter son total universitaire en carrière à 1 221 prises, deux de plus que Tyler Hansbrough, désormais deuxième du classement à 1 219 prises.

À la fin de la rencontre, au milieu du terrain, Armando Bacot a d’ailleurs partagé un court moment et reçu la balle du match des mains de celui qui est désormais son dauphin, sous les applaudissements de ses coéquipiers et des nombreux spectateurs du Dean Smith Center.

What a moment for Armando Bacot 👏 @UNC_Basketball pic.twitter.com/jO3yfUJ47l — ACC Network (@accnetwork) January 22, 2023

« Je prends seulement conscience maintenant » déclarait alors « Mando » après la rencontre, devant les journalistes locaux sans surprise nombreux autour de lui. « [Tyler Hansbrough] est un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce programme, donc cela a une grande signification de le dépasser. »

Armando Bacot à North Carolina, c’est :

– Le meilleur total de rebonds de l’histoire du programme (1 221 à ce jour)

– Un des deux seuls joueurs de l’histoire du programme sur les 50 dernières années, avec Sean May, à tourner en moyenne à un double-double (13.8 points et 10.3 rebonds à ce jour)

– Le plus grand total de rebonds au cours d’une seule saison dans l’histoire du programme, et le deuxième plus grand total à l’échelle nationale depuis la saison 1985/86 (511 rebonds cette saison, à ce jour)

– Le plus grand total de double-double en une seule saison dans l’histoire de la NCAA, à égalité avec David Robinson (31 double-double la saison dernière)

– Le premier joueur de l’histoire NCAA à enchainer six double-double de suite au cours du tournoi NCAA (lors de la « March Madness » 2022, au printemps dernier)