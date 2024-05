NCAA | Ancien de Stanford, Harrison Ingram rejoint North Carolina

Après une saison 2022/23 très décevante (pas de qualification à la « March Madness »), Hubert Davis ne chôme pas pour relancer North Carolina en vue de la saison prochaine puisqu’il vient de sécuriser un quatrième recrutement sur le portail des transferts en l’espace de trois semaines, et pas des moindres.

Harrison Ingram, ancien McDonald’s All-American dans la promotion lycéenne de 2021 et cible des Tar Heels à cette époque, boucle effectivement la boucle en rejoignant Chapel Hill.

« Pour moi, c’était un choix évident. C’est un programme mythique, avec un staff composé d’anciens joueurs NBA, qui savent ce qu’ils font. Coach [Hubert] Davis était un excellent shooteur. Coach [Sean] May était un intérieur et Coach [Jeff] Lebo un meneur. C’est crucial d’avoir ces différentes perspectives » s’expliquait-il ainsi, pour Inside Carolina. « Je connais déjà des joueurs, comme RJ Davis et Armando Bacot, et j’ai rencontré les autres joueurs sur le campus lors de ma visite, et le courant est tout de suite passé. J’aime ce groupe, on a tous faim de victoires. »

Un ailier complet

Pensionnaire du programme de basket de Stanford ces deux dernières saisons, où il brillait par sa polyvalence (10.5 points, 6.2 rebonds et 3.4 passes), l’ailier originaire du Texas était pressenti comme un potentiel choix du premier tour en 2022, après sa saison « freshman ». Il avait finalement choisi de poursuivre sa carrière universitaire, et ce sont les finalistes 2022 qui s’en frottent désormais les mains.

« Ils veulent simplement que je m’intègre en restant moi-même » ajoute-t-il. « Jouer mon jeu, être agressif en attaque, créer pour mes coéquipiers. Le ‘playmaking’ est un de mes points forts. Enfin, ils m’ont dit d’arriver à la rentrée dans la meilleure forme de ma vie, car on va courir. […] Mais plus largement, je viens pour gagner. »

Un ailier solide au potentiel élevé, bon défenseur avec un profil physique avantageux sur les postes 3/4 en NCAA (2m01 pour 105 kilos), créateur capable et attaquant chevronné à mi-distance, Harrison Ingram est donc le nouvel ailier titulaire de North Carolina, et c’est une excellente nouvelle pour un programme en quête de rédemption.