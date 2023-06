Cameron Boozer, MVP du Championnat des Amériques U16

Considéré comme le meilleur lycéen de sa génération, Cameron Boozer décroche sa première récompense individuelle internationale puisque le fils de Carlos Boozer est élu MVP du Championnat des Amériques U16. Âgé de 15 ans, l’ailier inscrit 24 points en finale dans la très, très, très large victoire des Etats-Unis face au Canada (118-36).

Sur l’ensemble du tournoi, Cameron Boozer a tourné à 16.8 points, 9.8 rebonds et 2.5 interceptions de moyenne au sein d’une Team USA qui a largement survolé la compétition.

En finale, les Américains l’ont donc emporté de 82 points (record dans une finale), faisant mieux qu’en quart-de-finale lorsqu’ils avaient gagné de 75 points face à l’Uruguay.

Seulement deux Américains dans le cinq du tournoi…

Malgré cette large domination sur la compétition, la FIBA n’a pas désigné un cinq 100% américain puisqu’on ne trouve qu’un seul coéquipier de Cameron Boozer dans le meilleur cinq du tournoi. Il s’agit de l’arrière Darryn Peterson, avec ses 16.8 points et 3.3 interceptions de moyenne. À leurs côtés, on trouve notamment Felipe Quinones, le shooteur de Porto-Rico, meilleur marqueur de la compétition avec 18.1 points de moyenne.

L’intérieur canadien Paul Osaruyi (14.8 points et 8.3 rebonds par match) et le pivot argentin Ivan Pratto (13.2 points et 10.3 rebonds par match) complètent cette All-Tournament Team.