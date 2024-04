Au tournoi Peach Jam, Cooper Flagg poursuit sa fulgurante ascension

On avait « découvert » Cooper Flagg l’été dernier, quand il s’était distingué sous le maillot des Etats-Unis durant la Coupe du monde U17 en compilant des moyennes de 9.3 points, 10 rebonds, 2.4 interceptions et 2.9 contres en 19.6 minutes par match, récoltant ainsi une sélection amplement méritée dans le cinq majeur du tournoi.

Une saison à la célèbre Montverde Academy plus tard, le natif du Maine est de retour au premier plan médiatique, cet été. La saison NBA terminée, la Draft passée et la « free agency » déjà bien entamée, il n’y a que la Summer League à se mettre sous la dent en ce moment dans la sphère NBA, et le Peach Jam, le tournoi final de la saison EYBL (le tournoi AAU sponsorisé par Nike), gagne alors en intérêt à cette période de l’année.

Le meilleur lycéen des Etats-Unis

Et il faut dire qu’avec Cooper Flagg, il y a de quoi jeter un oeil sur les planches du circuit EYBL. L’ailier de 16 ans, classé à la deuxième position des meilleurs joueurs de sa classe d’âge (2025), a en effet une nouvelle fois survolé la concurrence cet été, après une édition 2022 déjà très impressionnante.

Le jeune prodige a compilé des moyennes ahurissantes de 25.4 points, 13 rebonds, 5.7 passes, 6.9 contres et 1.4 interception par match, affichant un profil « all-around » moderne et un potentiel défensif surdéveloppé en comparaison aux autres joueurs de sa génération.

Tout en bénéficiant des conseils de LeBron James…

LeBron and Cooper Flagg 🤞 pic.twitter.com/QDbZqkxnx5 — Overtime (@overtime) July 7, 2023

Une domination énorme à relativiser car le jeune homme n’affronte pour l’heure que des lycéens de son âge, et il devra donc confirmer à l’avenir face à une adversité supérieure, en NCAA notamment. Mais toujours est-il que son potentiel est immense, et qu’il est sans doute, à l’heure actuelle, le lycéen le plus doué des Etats-Unis tous âges confondus, voire même le meilleur « prospect » du monde, en successeur de Victor Wembanyama.

Selon les spécialistes du recrutement outre-Atlantique, il pourrait d’ailleurs demander un surclassement dans la promotion 2024 tant il est en avance, et ainsi viser la première place de la Draft 2025.