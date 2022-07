Cooper Flagg, « The Maine Attraction »

Relatif inconnu du grand public au début de l’été, Cooper Flagg s’est fait un nom sur la scène médiatique ces derniers jours, à l’occasion du championnat du monde U17, tenu à Malaga (2 au 10 juillet).

Tout au long du tournoi, remporté par les Etats-Unis pour la sixième fois de suite, l’ailier de 15 ans, natif du Maine, dans le nord-est américain, a volé la vedette à tout le monde, compilant des moyennes de 9.3 points, 10 rebonds, 2.4 interceptions et 2.9 contres, en 19.6 minutes par match.

Il a notamment posté un énorme double-double à 18 points et 11 rebonds en quart-de-finale face à la Serbie, avant de piétiner la raquette espagnole en finale, avec 10 points, 17 rebonds, 8 interceptions et 4 contres !

Récoltant par la suite une sélection méritée dans le cinq majeur du tournoi.

Un mois de juillet studieux et productif

En somme, Cooper Flagg a changé de dimension durant ce Mondial : il est passé de lycéen relativement inconnu hors des Etats-Unis, à prospect à très haut potentiel, futur joueur NBA que tous les scouts internationaux vont minutieusement observer durant les mois et années à venir.

D’un pragmatisme presque déconcertant pour son jeune âge, l’ailier ne prend pas pour autant la grosse tête. Seulement « freshman » au lycée l’an passé, il lui reste encore du chemin puisqu’il ne rejoindra la NCAA qu’en 2025.

« L’expérience avec l’équipe nationale m’a été grandement bénéfique. » a-t-il déclaré au sujet du championnat du monde U17. « Le simple fait d’avoir pu côtoyer des joueurs plus vieux que moi, d’avoir appris d’eux et de leur expérience, ça a été bénéfique. Je pense que ce que je retiens de ce tournoi, c’est comment appréhender le jeu plus calmement, comment faire des meilleures lectures. »

À peine revenu aux Etats-Unis, Cooper Flagg enchaine : il est présent cette semaine au tournoi final de la saison AAU sponsorisé par Nike, le Peach Jam, durant lequel des coaches NCAA et des scouts NBA sont présents pour observer la nouvelle vague de talents lycéens.

La suite à la Montverde Academy

Dans son cas, il y a du beau monde : Jon Scheyer (Duke), Penny Hardaway (Memphis), Kyle Neptune (Villanova) mais aussi des assistants des staffs de Kentucky, Oregon ou encore Connecticut sont présents pour le voir à l’œuvre.

Pas question pour autant de précipiter le choix de sa future université. Alors qu’il a déjà reçu des offres de bourse de Duke et Michigan State parmi les gros programmes, Cooper Flagg est pour le moment concentré sur le lycée, et pourrait ne faire son choix que l’année prochaine, voire plus tard.

« C’est encore si tôt pour moi, mais c’est excitant de recevoir toutes ces offres. À l’avenir, je planifierai quelques visites sur le campus, je ne sais pas encore quand. Pour le moment, j’essaye d’encaisser tout ça » glissait-il.

Au Peach Jam, dans la lignée de ses performances au Mondial, l’ailier de 2m01 écrase tout sur son passage, affichant notamment un profil « all-around » moderne et un potentiel défensif surdéveloppé en comparaison aux autres joueurs de sa génération.

Someone just told me Cooper Flagg was the best prospect in high school, regardless of class…👀 What y’all think⁉️ @NikeEYB #TheBallEndsHere pic.twitter.com/o4XqKxo227 — SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) July 21, 2022

À partir de la rentrée prochaine, Cooper Flagg va poursuivre son cursus lycéen à la célèbre académie de Montverde, en Floride. Une manière de se pousser dans ses retranchements et de continuer à faire grimper sa cote, en sortant de sa zone de confort pour faire face à un niveau de compétition supérieur à celui auquel il fait face dans le Maine.

« Je suis excité de poursuivre mon parcours, j’ai hâte de me mettre au travail. Je fais toujours en sorte de me mettre dans les meilleures dispositions pour progresser, et je sais donc que c’est le bon choix d’aller là-bas, face à d’excellents joueurs et coaches, avec un calendrier exigeant » a-t-il déclaré à ce sujet, en conclusion.