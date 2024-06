Cooper Flagg a impressionné Jayson Tatum

Meilleur lycéen du pays, Cooper Flagg n’a déjà plus rien à prouver à ce niveau et a donc rejoint la classe d’âge de 2024 avec un an d’avance pour accéder plus vite aux rangs universitaires. À 16 ans et du haut de ses 2m03, l’ailier est d’ores et déjà favori pour décrocher le premier choix de la Draft 2025.

À l’occasion de son camp estival, Jayson Tatum a pu voir de plus près le phénomène originaire de l’état « voisin » du Maine, et en est visiblement ressorti conquis. Au-delà du talent pur démontré par Cooper Flagg, JT a apprécié son attitude sur le terrain.

« Je l’aime beaucoup », a-t-il déclaré. « Il est évidemment athlétique, il peut dribbler, scorer. Ce qui m’a impressionné, c’est la façon dont il s’est battu des deux côtés du terrain. Il a du mordant, mais il n’est pas arrogant. Il sait qu’il est bon, mais il sait aussi qu’il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il rentre dans les gars, il s’attaque aux pros. Il essayait de contrer tous les tirs, de prendre tous les rebonds. Il ne jouait pas relâché. Il jouait dur, il se battait. Il posait beaucoup de questions, il écoutait ».

Cooper Flagg a d’ailleurs démenti la rumeur d’un accrochage avec Bradley Beal lors du camp, expliquant qu’il n’avait pas disputé de un-contre-un avec le joueur des Suns…

Le jeune ailier s’était en tout cas également illustré plus tôt dans l’été lors du camp de Stephen Curry. Son avenir semble déjà tout tracé, alors que son arrivée à Duke devrait prochainement être officialisée.