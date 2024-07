Tidjane Salaün « incarne » la culture recherchée par les Hornets

Rentrer dans le moule des Hornets n’a pas été « trop difficile » pour Tidjane Salaün. « Oui, par rapport à l’environnement de ces trois dernières semaines, tout le monde est très gentil et cela m’a beaucoup aidé parce qu’on a une bonne communication », témoigne le Français dans le Charlotte Observer.

Gêné au genou lors de ses premières sessions avec l’équipe, le 6e choix de la dernière Draft n’a pas eu besoin de beaucoup d’entraînement, avant son premier match, avec ses nouveaux coéquipiers. « Ce n’était pas si difficile et je n’ai même pas été surpris de prendre le rythme plus rapidement », raconte-t-il.

Le joueur formé par Cholet Basket semble apprendre et s’adapter vite. Les dirigeants locaux ont pu en avoir un aperçu lors de ses trois apparitions en Summer League. En un peu moins de 20 minutes de moyenne, il s’est rapproché du double-double avec 9 points et 7 rebonds.

Comme il le dit, le plus important pour lui est de jouer en confiance. « C’est ce qui fait la différence. Cela a toujours été la clé pour moi, toujours, parce que quand vous avez confiance, même si c’est compliqué au tir, avec ma confiance, je sais que je vais le rentrer. Je peux être loin de la ligne des 3-points, mais je suis sûr que je vais réussir. […] Et match après match, j’aurai de plus en plus confiance en moi. Vous verrez. »

Déjà très soutenu en interne

Sur la seule question du tir primé, cela n’a pas vraiment été le cas jusqu’ici. En ligue d’été, il n’a converti que 10% de ses tentatives. En revanche, pour ce qui est de remonter le ballon en transition et de finir au cercle, Tidjane Salaün a fait parler ses qualités.

Marqué par le fait d’avoir un « gros soutien » de la part du staff, le Français n’oublie pas que son temps de jeu ne dépendra pas forcément de son apport offensif.

« Pour moi, la défense est la chose la plus importante. Parce que si tu fais un ‘stop’, tu verrouilles un joueur, une équipe, et cela peut les rendre fous et après, c’est cadeau de courir en transition, faire son truc ou (sanctionner) à 3-points. Tout est possible », imagine-t-il.

Un discours et une attitude qui plaisent déjà en interne. « Il incarne ce qu’on essaie d’être. Il travaille dur chaque jour pour s’améliorer. […] Il est passionné par la compétition et souvent, il réussit presque par sa volonté à obtenir un rebond offensif ou convertir à 3-points. Il ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’on pense qu’il peut devenir », s’enthousiasme l’assistant habituel, Josh Longstaff, coach estival.