Toujours présent dans l’effectif des Raptors, malgré l’intérêt de plusieurs équipes au cours des derniers mois, Bruce Brown ne connaîtra pas un training camp idéal, puisqu’on apprend par Chris Haynes qu’il s’est fait opérer du genou droit.

Cette arthroscopie lui vaudra d’être arrêté au moins trois semaines et, par conséquent, s’il devrait être rétabli pour le lancement de la nouvelle saison le 23 octobre prochain, le champion 2023 ne pourra pas se préparer dans les meilleures conditions avec ses coéquipiers.

Passé par Indianapolis puis Toronto la saison dernière (10.8 points, 4.2 rebonds, 2.9 passes), Bruce Brown est l’un des noms qui revient le plus quand on évoque les joueurs susceptibles de changer d’équipe en 2024/25. En effet, les Raptors sont appelés à figurer parmi les moins bons élèves du nouvel exercice et l’ancien couteau suisse des Nuggets représente donc une belle monnaie d’échange pour les dirigeants canadiens.

C’est en tout cas un nouveau pépin au genou droit pour le joueur de 28 ans, qui se disait déjà « très frustré » d’avoir dû composer avec une blessure au même genou depuis son arrivée au Canada. « Ça a été difficile. Je ne pouvais pas vraiment plier mon genou, j’ai vraiment joué sur une jambe tout le temps. Je n’étais pas moi-même depuis décembre, mais l’année prochaine, ça ira… » avait-il ainsi promis.

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 * All Teams 67 28 47.8 32.3 82.4 0.8 3.5 4.2 2.9 2.2 0.9 1.3 0.3 10.8 2023-24 * TOR 34 26 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.7 2023-24 * IND 33 30 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 Total 416 25 48.1 33.7 76.4 1.1 3.2 4.2 2.5 2.4 0.9 1.1 0.5 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.