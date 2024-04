Bruce Brown intéresse de grosses équipes

Il vient tout juste d’arriver à Toronto, et de racheter le numéro 11 à Jontay Porter, mais Bruce Brown pourrait rapidement quitter les Raptors. Avec son profil, si précieux à Denver lors du titre de la saison dernière, et son contrat dont la deuxième année est en option, il intéresse beaucoup d’équipes ambitieuses.

Selon Adrian Wojnarowski, les Knicks et les Lakers ont ciblé le champion NBA 2023. Los Angeles était d’ailleurs une destination envisagée par Bruce Brown l’été dernier, s’il n’avait pas signé à Indiana. Quant aux Knicks, ils cherchent du renfort sur les postes extérieurs et, pour cela, semblent prêts à se séparer de Quentin Grimes, et d’Evan Fournier par la même occasion.

Quel intérêt pour les Knicks ?

Reste à savoir si pour les Lakers, il s’agit d’un plan B au cas où la piste Dejounte Murray n’aboutit pas. Ce n’est pas du tout le même profil, mais ils ont un point commun : ce sont des très bons défenseurs.

A New York, on a déjà récupéré OG Anunoby comme « très bon défenseur » et Bruce Brown pourrait renforcer encore davantage ce secteur. Mais l’équipe possède déjà, en Josh Hart, ce genre d’arrière-ailier capable d’un peutout faire sur le terrain.

En revanche, nous apprend l’Inquirer, les Sixers ne devraient pas tenter de récupérer l’arrière/ailier d’ici le 8 février prochain et la fin de la période des transferts.

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 * All Teams 67 28 47.8 32.3 82.4 0.8 3.5 4.2 2.9 2.2 0.9 1.3 0.3 10.8 2023-24 * TOR 34 26 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.7 2023-24 * IND 33 30 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 Total 416 25 48.1 33.7 76.4 1.1 3.2 4.2 2.5 2.4 0.9 1.1 0.5 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.