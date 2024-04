OG Anunoby a déjà transformé les Knicks

Cinq matches, cinq victoires. C’est le bilan des Knicks depuis l’arrivée d’OG Anunoby, et cette nuit, les joueurs de Tom Thibodeau n’ont fait qu’une bouchée des Blazers. À la fois « glue guy » et « couteau suisse », l’ancien des Raptors a prouvé qu’il pouvait aussi apporter en attaque avec 23 points, dont 16 dans le premier quart-temps.

Après cinq matches, OG Anunoby affiche un +/- supérieur à 100 (+111), et le New York Post rapporte que c’est un record pour un nouvel arrivant dans une équipe. « Je ne sais pas quoi en penser, mais je trouve que c’est de mieux en mieux, de match en match » réagit-il. « On a une super équipe ».

Meilleur marqueur des Knicks face à Portland, OG Anunoby a eu le droit à ses premiers « OG, OG, OG » du Madison Square Garden au moment de tirer des lancers-francs, et Tom Thibodeau est plus que ravi de pouvoir compter sur un tel relais défensif sur le terrain.

« Il apporte beaucoup, non seulement en défense, mais aussi dans le jeu sans le ballon, par ses remontées de balle, par ses tirs, et ça ne va que s’améliorer dans le temps », assure l’entraîneur des Knicks.

Il facilite la vie de tout le monde

La contribution d’OG Anunoby est déjà très élevée, et les cinq victoires en cinq matches sont la meilleure preuve de son intégration réussie.

« S’il maintient ce niveau, je serais évidemment très heureux », sourit le coach des Knicks. « Quand on arrive dans une équipe au milieu de la saison, il faut s’adapter sur le tas, et la question est de savoir à quelle vitesse vous pouvez vous adapter. Je lui ai dit qu’il jouait déjà très bien, simplement par l’impact qu’il a sur le terrain. »

Cet impact se traduit donc par ce +/- de +111 après cinq matches, mais aussi celui de ses coéquipiers : +110 pour Jalen Brunson, +125 pour Isaiah Hartenstein.

« Le ballon circule beaucoup mieux », constate le pivot à propos de l’arrivée d’OG Anunoby. « Sur le plan défensif, il fait un excellent travail sur le plan collectif. Il me rend la vie beaucoup plus facile ».