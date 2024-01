Les Lakers et les Hawks discutent d’un échange de Dejounte Murray

Le nom de Dejounte Murray circule de plus en plus dans les rumeurs de transfert. On en parle du côté de San Antonio, mais aussi de New York et Milwaukee, sans oublier Los Angeles. La situation serait d’ailleurs en train d’avancer avec les Lakers.

En effet, après les informations de The Athletic, les deux franchises ont discuté d’un transfert. Ces derniers jours, les échanges tournaient notamment autour d’un package D’Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, le premier tour de Draft 2029 et d’autres choix contre le meneur de jeu des Hawks.

Nos confrères précisent que les discussions sont désormais au point mort, mais qu’elles devraient reprendre d’ici la date limite des transferts, dans moins de trois semaines, le 8 février. Surtout que les Lakers, si irréguliers semaine après semaine et qui viennent de s’incliner contre des Nets en grande souffrance, n’arrivent toujours pas à relancer leur saison après leur victoire dans le tournoi NBA début décembre.

Avec autant de prétendants, les Hawks peuvent faire monter les enchères et Dejounte Murray, qui vient de signer deux paniers décisifs de suite, semble plus que jamais sur le départ.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 40 35 47.1 38.3 82.5 0.7 4.1 4.8 4.8 1.7 1.4 2.2 0.3 21.0 Total 434 28 45.9 34.4 78.9 0.9 4.8 5.8 5.0 1.8 1.4 1.9 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.