À une seconde près, Dejounte Murray rejoignait Larry Bird et DeMar DeRozan dans l’histoire. L’ancien ailier des Celtics et l’actuel arrière des Bulls sont les seuls à avoir inscrit deux « buzzer beaters » de suite. Pour Dejounte Murray, il faudra se contenter d’un « buzzer beater » face au Magic, et d’un panier de la gagne à deux secondes de la fin face au Heat. Le résultat est le même : une victoire sur le fil. Cette fois, c’est un « vrai » panier de la gagne puisque les Hawks étaient menés de deux points avant son 3-points. De quoi gâcher la grande soirée dédiée au retrait du maillot d’Udonis Haslem.

« Tout d’abord, félicitations à Haslem. C’était un vétéran authentique, un vrai professionnel. Je l’appelle le grand frère » débute Dejounte Murray lors de sa conférence de presse. « Je tenais à le dire. Mais on voulait aussi gâcher cette soirée. On voulait gagner, et peu importe ce qu’il se passait ici. »

La confiance de ses coéquipiers

Pourtant privés de Trae Young, les Hawks remportent une troisième victoire de suite. C’est une première depuis le 4 novembre, et Dejounte Murray a prouvé qu’il avait une vraie mentalité de leader sur la dernière action.

Il prend le rebond, remonte le terrain, et malgré la défense de Caleb Martin, il se stoppe à huit mètres pour prendre le shoot de la gagne. Il y a du Damian Lillard dans ce tir.

« C’est une question de confiance » répond-il. « Je n’ai jamais manqué de confiance dans ma vie. C’est génial d’être entouré de gars qui croient en moi. Mais il savent aussi que je suis le premier à croire en eux. »

Des propos que valide Jalen Johnson, l’une des révélations de la saison. « C’est du Dejounte Murray ! Il a la balle dans les mains, avec quelques secondes à jouer. On sait tous ce que ça signifie et on a confiance en lui. »