Héros du réveillon avec son 3-points sur une jambe au buzzer face aux Pacers, DeMar DeRozan a donc remis ça cette nuit avec un nouveau « buzzer beater » pour terrasser les Wizards. C’est encore à 3-points, et cette fois, c’était dans le corner avec deux défenseurs sur lui ! C’est son unique 3-points du match…

Dans l’histoire de la NBA, seul Larry Bird avait déjà réussi deux « buzzer beaters » lors de deux matches de suite, c’était les 27 et 29 janvier 1985. DeRozan égale donc l’ailier des Celtics, mais il fait aussi mieux puisqu’il l’a fait en 24 heures !

« Merci à Dieu d’avoir mis DeMar DeRozan dans notre équipe ! »

« C’est dingue, surtout de le faire en déplacement. Je ne sais même pas si c’est un rêve ou si c’est la réalité » a déclaré l’arrière des Bulls après la rencontre. « On se défonce, et on prend conscience qu’il faut tirer le meilleur de ce genre de situations, en sachant qu’il y aura des matches où ça ne rentrera pas… Sur l’action, je voulais être certain que mes pieds étaient derrière la ligne. Je voulais nous donner une chance de gagner. Toute la soirée, mes shoots étaient trop courts. C’est dur de jouer en back-to-back, et je l’ai ressenti tout le match. »

A ses côtés, Zach LaVine est époustouflé ! « Ce gars est incroyable ! On ne peut rien dire de plus… Merci à Dieu d’avoir mis DeMar DeRozan dans notre équipe ! »

En face, Bradley Beal est dépité mais admiratif… « C’est ce qu’il a toujours fait : mettre des tirs difficiles, les uns après les autres… On a fait tout ce qu’il fallait pour gagner mais « DeRo » a juste mis un tir de dingue à la fin. D’une certaine façon, ce tir est démoralisant et il vous pompe toute votre énergie. Mais dans le même temps, on leur a tenu tête, on s’est donné à fond, et on avait la victoire dans les mains, et ça fait beaucoup de bien aussi. »