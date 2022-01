DeMar DeRozan a remis ça. Vingt-quatre heures après son « buzzer beater » incroyable face aux Pacers, l’arrière/ailier de Chicago a délivré les siens à la dernière seconde d’un tir incroyable depuis le corner, un panier exceptionnel pour boucler un final qui l’a tout autant été.

Même diminués, les Wizards avaient pourtant réussi à prendre les commandes en début de partie, en s’appuyant notamment sur un tandem Kuzma-Gafford au rendez-vous pour épauler Bradley Beal et malgré un Zach LaVine incandescent, auteur de 15 points en premier quart-temps, à 4/5 de loin (32-25).

Bradley Beal a concrétisé le bon départ des locaux avec deux passes pour le dunk de Daniel Gafford puis le 3-points de Kentavious Caldwell-Pope puis en s’offrant un dunk afin de porter la marque à 41-30. Les locaux ont gardé le cap jusqu’à la pause en terminant le deuxième acte par un 15-6 alimenté par un Kyle Kuzma intenable et un KCP en mode sniper (64-52).

Kyle Kuzma y a cru…

Les 3-points coup sur coup du trio White-LaVine-Vucevic ont rapidement relancé la partie, mais Bradley Beal a défendu l’avance des Wizards becs et ongles, en scorant ou en continuant de briller à la passe, pour le dunk d’Anthony Gill ou le panier de Deni Avdija sur sa 13e passe décisive de la soirée (84-76). Le coup de chaud de la paire DeRozan-Jones Jr a relancé le suspense à 12 minutes de la fin (88-86).

Kyle Kuzma s’est une nouvelle fois arraché pour aligner trois paniers et redonner un peu d’air aux locaux (102-92). Mais Chicago refusait d’abdiquer, s’en remettant à Derrick Jones Jr, Nikola Vucevic, Zach LaVine et DeMar DeRozan pour revenir à 108-107 à trois minutes du terme.

Dans un final de haute volée où Zach LaVine (114-115) puis Kyle Kuzma (119-117) ont tour à tour pensé avoir offert un avantage considérablement à leurs équipes, c’est donc DeMar DeRozan qui a de nouveau brillé avec ce tir venu de nulle part pour permettre à Chicago d’engranger une septième victoire de suite (119-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « back to back buzzer beater ». DeMar DeRozan a réussi là une performance aussi historique qu’improbable en devenant le premier joueur à enchaîner deux « buzzer beaters » en « back-to-back ». Le premier était exceptionnel mais celui n’est pas mal non plus, avec 3.3 secondes à jouer et un ballon pas évident à négocier dans le corner. Suffisant toutefois pour parvenir à feinter deux joueurs de Washington et décocher un tir qui a climatisé la salle. Dans l’histoire, seul Larry Bird avait réussi à enchaîner deux paniers victorieux au buzzer, les 27 et 29 janvier 1985.

– Un 3-points, tout un symbole. DeMar DeRozan a conclu une soirée plutôt réussie à 3-points pour Chicago avec ce missile victorieux, le 17e des Bulls en 34 tentatives. Le 50% de réussite des coéquipiers de Zach LaVine (à 7/12) contrastait forcément avec les lacunes des Wizards, qui ont encore arrosé cette nuit (8/27, à 22.2% d’adresse), confortant leur rang parmi les pires formations de la ligue dans cet exercice (26e sur 30, à 32.7%).

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. L’ailier est de retour à son meilleur niveau. Avec son adresse, sa dimension physique a fait la différence puisqu’il n’a pratiquement jamais baissé le pied, après avoir débuté sur de grosses bases. Son 3-points pour faire passer Chicago devant dans le money-time est venu conclure un nouveau match plein.

✅ DeMar DeRozan. Comme Kyle Kuzma l’a été avec Bradley Beal, DeMar DeRozan a essayé d’être le principal relais de Zach LaVine en attaque. L’ancien joueur des Spurs n’a jamais cessé d’être agressif et a fini par être récompensé avec ce nouveau panier de la victoire.

✅ Bradley Beal. Le leader des Wizards a porté son équipe du début à la fin et s’est illustré par la justesse de son alternance, entre ses inspirations personnelles et les séquences où il fait briller son équipe par sa vision de jeu et ses 17 passes décisives (record en carrière). Son exploit passera injustement à la trappe devant le shoot de folie de DeMar DeRozan et la défaite avec.

✅ Kyle Kuzma . En l’absence du tandem Dinwiddie-Harrell, Kyle Kuzma a été le parfait lieutenant de Bradley Beal. Auteur de passages remarqués et qui ont contribué à retarder le retour des Bulls, l’intérieur a sans doute signé son meilleur match de la saison avec ce panier « clutch » venu ponctuer sa belle soirée, gâchée par DeMar DeRozan à la dernière seconde.

La boulette de rookie de Wes Unseld Jr

L’histoire aurait pu être anecdotique, sauf que le match s’est joué à un point d’écart, et que Washington a perdu. Alors qu’on a a tendance à faire attention aux détails dans ces moments-là, il y en a un qui n’aura sans doute pas échappé à Wes Unseld Jr, qui a été sanctionné d’une faute technique en deuxième quart-temps pour avoir mis trop de joueurs sur le terrain !

Le joueur de trop, Alize Johnson, a finalement été retiré, et DeMar DeRozan (déjà lui), a pu inscrire depuis la ligne des lancer-francs un point qui s’est avéré précieux au final…

LA SUITE

Washington (18-18) : les Wizards enchaînent avec la réception des Hornets ce lundi..

Chicago (24-10) : les Bulls reçoivent le Magic ce lundi.