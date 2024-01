Le très grand soir pour Udonis Haslem

Qui aurait pu imaginer cela il y a 22 ans ? Clairement pas l’intéressé ! Non drafté, et alors qu’il a débuté sa carrière en France, Udonis Haslem sera à l’honneur ce soir, à la mi-temps de la rencontre entre le Heat et les Hawks, puisque son maillot floqué du numéro 40 va rejoindre le plafond de la salle. Trois fois champion NBA avec sa franchise de toujours, Udonis Haslem n’est que le 6e joueur de l’histoire du Heat à voir son maillot retiré, après Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Shaquille O’Neal, Chris Bosh et Dwyane Wade.

À la différence des autres, il n’a jamais été All-Star, et il n’a jamais été une star d’ailleurs. Mais il a été un pilier du Heat pendant vingt ans, et Pat Riley tenait à lui rendre hommage quelques mois après sa retraite sportive.

Un exemple pour la grande majorité des joueurs

« C’est énorme, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et évidemment pour la ville de Miami », rappelle Udonis Haslem. « Il y a le fait d’être un enfant de la ville et de ne pas faire les choses de manière traditionnelle. J’ai dû faire face à beaucoup d’adversité, je n’ai pas été drafté, je n’ai pas été ce que les gens considèrent comme populaire. Je pense qu’il y aura plus d’enfants qui regarderont mon histoire et pourront s’y identifier, car tout le monde ne peut pas être un LeBron James ou un Kevin Durant. La plupart des gens devront être quelqu’un comme moi, qui doit surmonter des obstacles et travailler beaucoup plus. »

Au Miami Herald, il avoue qu’il doit se pincer pour y croire. À sa sortie de l’université, jamais il n’aurait imaginé devenir une icône dans une des plus prestigieuses franchises du moment.

« C’est toujours aussi dingue. Je mentirais si je disais que lorsque j’ai commencé cette aventure il y a des années, lorsque j’ai été recruté par le Miami Heat après avoir été non drafté, je me voyais avec mon maillot retiré dans vingt ans » répond l’ancien coéquipier de Dwyane Wade. « C’est juste le résultat du fait de donner le meilleur de soi-même, de venir travailler tous les jours, de faire de son mieux, de ne pas accepter la médiocrité, de ne pas accepter que les autres vous changent et de toujours croire en vous ».

Sa meilleure saison en carrière ? La dernière !

Comme moteur de sa carrière, Udonis Haslem a utilisé le fait de ne pas avoir été drafté. « J’avais déjà la tête sur les épaules. Mais le fait de ne pas avoir été drafté a créé un sentiment incroyable que je n’ai jamais perdu. Même quand j’ai gagné un titre, je n’ai jamais perdu cette fierté. Je n’ai jamais oublié que je n’avais pas été drafté. »

Et s’il ne devait garder qu’une saison parmi les vingt passées au Heat ?

« La saison dernière ! » assure Udonis Haslem, désormais vice-président du Heat. « Je n’aurais pas pu demander mieux au moment de partir. Le parcours a été incroyable. Je n’ai que de la gratitude pour la façon dont j’ai pu être aux manettes jusqu’au bout. Ce n’est pas souvent que l’on a l’occasion de finir en étant aux manettes. Souvent, on n’est pas pris ou on ne reçoit pas d’appel. J’ai eu l’occasion de finir comme je le voulais. J’ai eu l’occasion de jouer mon dernier match à domicile. J’ai évidemment bien joué. Ensuite, j’ai eu l’occasion de participer aux Finals lors de la dernière saison de ma carrière. Est-ce que je pourrais être fâché que nous ne l’ayons pas gagnée ? Oui, je le pourrais. Mais c’est sans doute l’une des seules fois dans vie où vous me verrez accepter de ne pas gagner un titre. C’était une saison d’enfer. Je n’oublierai jamais cette saison. »