Udonis Haslem nommé vice-président du Heat

Au moment de son retrait des terrains, Udonis Haslem avait prévenu qu’il n’était pas intéressé par le coaching, et qu’il s’imaginait plutôt devenir dirigeant. C’est chose faite puisque le Heat vient d’annoncer qu’il avait accepté un poste de vice-président auprès du secteur sportif.

Concrètement, Haslem sera notamment chargé d’aider les staffs du Heat et du Skyforce (G-League), d’encadrer les joueurs des deux effectifs, et de représenter la franchise au sein de la communauté et dans le cadre d’opérations promotionnelles. Il avait prévenu, en juin dernier, qu’il ne serait pas loin du groupe.

De nombreux anciens joueurs sont revenus au Heat

« Je ne serai pas loin, je peux le dire », avait-il promis. « Où précisément ? En tout cas, je ne serai pas en tenue à faire des suicides. Mais je ne serai pas loin. »

A Miami, Pat Riley tient absolument à ce que la « Heat Culture » perdure, et de nombreux autres joueurs font partie de l’organigramme, que ce doit dans les bureaux ou dans les staffs. On pense à Alonzo Mourning, Shane Battier, Caron Butler, Malik Allen, Chris Quinn, Wayne Ellington et Glen Rice.