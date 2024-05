Udonis Haslem : « Numéro 40, on se voit bientôt au plafond ! »

Ce n’est pas une surprise car on savait qu’il jouait sa dernière saison et ses mots après les Finals le prouvaient : Udonis Haslem a pris sa retraite cet été. Il a officialisé la nouvelle via un message d’adieu sur son compte Instagram.

« 20 ans… C’est impossible de mettre des mots sur ce que ces 20 années signifient. Je vais essayer. Je me considère comme extrêmement chanceux de pouvoir quitter le basket sans regret. Avec les titres, les récompenses, la fraternité, c’est dur de ne pas être en paix. Je n’ai pas été drafté mais j’ai gagné trois titres, j’ai été dans la seconde All-Rookie Team, Teammate of the Year, le joueur le plus âgé à disputer un match des Finals, meilleur rebondeur de l’histoire du Heat, et la liste continue… J’ai une pensée pour mes coéquipiers et pour ma famille, qui a tenu le coup malgré tout ça. Il y a eu des hauts et des bas et j’en suis reconnaissant. Je n’ai pas à me plaindre. J’ai laissé de l’argent pour rester dans cette ville et cela en valait la peine. Je serai toujours un ancien, mais c’est le moment de me consacrer à ma famille et à mes affaires. »

En matière de business, le triple champion NBA se rêve effectivement en propriétaire de franchise, même s’il a confirmé aussi que, à la reprise de la saison 2023/24, il ne serait « pas loin » des finalistes 2023.

Enfin, Udonis Haslem a conclu son message en parlant de son futur maillot retiré par la franchise floridienne : « #40, on se voit bientôt au plafond. »

Udonis Haslem Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 75 24 45.9 0.0 76.5 2.5 3.8 6.3 0.7 2.6 0.4 1.0 0.3 7.3 2004-05 MIA 80 33 54.0 0.0 79.1 3.0 6.1 9.1 1.4 3.3 0.8 1.4 0.5 10.9 2005-06 MIA 81 31 50.8 0.0 78.9 2.1 5.8 7.8 1.2 2.7 0.6 1.0 0.2 9.4 2006-07 MIA 79 31 49.2 0.0 68.0 2.4 5.9 8.3 1.2 3.0 0.6 1.4 0.3 10.7 2007-08 MIA 49 37 46.7 0.0 81.0 2.2 6.9 9.0 1.4 3.0 0.8 1.4 0.4 12.0 2008-09 MIA 75 34 51.8 0.0 75.3 2.3 6.0 8.2 1.1 2.7 0.6 1.1 0.3 10.6 2009-10 MIA 78 28 49.4 0.0 76.2 2.1 5.9 8.1 0.7 2.2 0.4 1.0 0.3 9.9 2010-11 MIA 13 27 51.2 0.0 80.0 2.2 5.9 8.2 0.5 3.0 0.5 1.1 0.2 8.0 2011-12 MIA 64 25 42.3 0.0 81.4 1.8 5.5 7.3 0.7 2.2 0.6 0.9 0.4 6.0 2012-13 MIA 75 19 51.4 0.0 71.1 1.3 4.1 5.4 0.5 2.3 0.4 0.6 0.2 3.9 2013-14 MIA 46 14 50.7 0.0 56.8 0.9 2.9 3.8 0.3 1.7 0.2 0.5 0.3 3.8 2014-15 MIA 62 16 44.8 20.0 70.3 1.2 3.0 4.2 0.7 1.8 0.3 0.7 0.2 4.2 2015-16 MIA 37 7 37.7 11.1 75.0 0.3 1.8 2.0 0.4 0.7 0.1 0.1 0.1 1.6 2016-17 MIA 16 8 47.8 0.0 60.0 0.5 1.8 2.3 0.4 1.4 0.4 0.5 0.1 1.9 2017-18 MIA 14 5 20.0 12.5 50.0 0.2 0.5 0.7 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 2018-19 MIA 10 7 33.3 0.0 75.0 0.3 2.4 2.7 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 2.5 2019-20 MIA 4 11 36.4 33.3 75.0 0.3 3.8 4.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.0 3.0 2020-21 MIA 1 3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2021-22 MIA 13 6 45.2 25.0 100.0 0.3 1.6 1.9 0.3 1.2 0.1 0.4 0.1 2.5 2022-23 MIA 2 5 33.3 0.0 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 Total 874 25 48.9 9.7 75.6 1.8 4.8 6.6 0.8 2.4 0.5 0.9 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.