À quelques heures ou jours de la retraite, Udonis Haslem se rêve en propriétaire de franchise

Il reste, au pire, quelques heures, au mieux, quelques jours de carrière à Udonis Haslem. En effet, l’intérieur floridien prendra sa retraite à la fin de la saison et le Game 7 contre Boston, ce lundi soir, pourrait être le dernier match de sa carrière, à presque 43 ans.

Après vingt ans d’une carrière entièrement passée à Miami, le triple champion NBA (2006, 2012 et 2013) va enfin raccrocher les baskets.

« Je pense que c’est le moment. J’ai donné tout ce que j’avais à donner », explique Haslem à Andscape. « J’ai aussi perdu du temps, des choses que je ne pourrais jamais retrouver. J’ai manqué des matches de mes enfants, des anniversaires, des vacances. J’en suis arrivé à un stade où je me rends compte que beaucoup de monde a sacrifié des choses pour que je sois dans cette position. Ils ne seront pas toujours là. Je pense que c’est le moment de redonner ce que j’ai reçu. »

Avec seulement 65 matches joués depuis le début de la saison 2016/2017, le vétéran a surtout passé ses dernières dans la ligue dans un rôle de gardien du temple pour défendre la culture du Heat et à être un mentor pour les jeunes. Est-ce nécessaire dans la NBA d’actuelle d’avoir une sorte de « grand frère », un coach en short sur le banc ?

« Cela devrait être le cas », répond-il. « Si on veut investir dans des jeunes superstars, cela doit aller au-delà de l’aspect financier. L’argent augmente et les joueurs sont de plus en plus jeunes. Mais on met des franchises qui pèsent des milliards de dollars sur les épaules de jeunes de 21 ou 22 ans. Il ne savent même pas avancer dans la vie, alors encore moins guider une franchise vers le titre. Il y a une déconnexion entre cette génération, les dirigeants et les coaches. C’est légitime. De mon côté, je regarde les joueurs humainement, avec leurs parcours, leurs enfants. Je connais les parents de certains de mes coéquipiers : Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin. J’ai des relations qui dépassent le basket et c’est comme ça que j’obtiens le meilleur des joueurs. »

Futur copropriétaire du Heat ?

Ce décalage entre les franchises et les joueurs intéresse visiblement Haslem puisqu’il imagine la suite de sa vie de l’autre côté.

« Ça m’a pris du temps, mais je vois un futur pour moi : devenir propriétaire d’une franchise. C’est ça la suite pour moi. Après toutes les conversations que j’aie eues, les informations que j’aie récoltées, la prochaine étape, c’est d’entrer dans ce monde et d’être avec des personnes comme Mickey Arison (propriétaire du Heat) et Pat Riley. »

La question qui se pose naturellement est alors la suivante : pourrait-on imaginer l’intérieur investir à Miami prochainement ?

« Je ne sais pas. On verra. J’espère qu’on pourra avoir cette discussion. J’ai clairement dit que c’était mon objectif. Je veux m’asseoir à leur table et je suis certain qu’on peut trouver une manière de fonctionner. J’ai parlé à des anciens sportifs qui sont devenus actionnaires comme Shaquille O’Neal à Sacramento, et des joueurs NFL. Avec Dwyane Wade aussi évidemment, qui est mon frère, à Utah. J’ai fait mes devoirs pour en savoir plus. Je coche toutes les cases, je suis un gars de Miami donc ça aurait du sens d’après moi. »

Udonis Haslem Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 75 24 45.9 0.0 76.5 2.5 3.8 6.3 0.7 2.6 0.4 1.0 0.3 7.3 2004-05 MIA 80 33 54.0 0.0 79.1 3.0 6.1 9.1 1.4 3.3 0.8 1.4 0.5 10.9 2005-06 MIA 81 31 50.8 0.0 78.9 2.1 5.8 7.8 1.2 2.7 0.6 1.0 0.2 9.4 2006-07 MIA 79 31 49.2 0.0 68.0 2.4 5.9 8.3 1.2 3.0 0.6 1.4 0.3 10.7 2007-08 MIA 49 37 46.7 0.0 81.0 2.2 6.9 9.0 1.4 3.0 0.8 1.4 0.4 12.0 2008-09 MIA 75 34 51.8 0.0 75.3 2.3 6.0 8.2 1.1 2.7 0.6 1.1 0.3 10.6 2009-10 MIA 78 28 49.4 0.0 76.2 2.1 5.9 8.1 0.7 2.2 0.4 1.0 0.3 9.9 2010-11 MIA 13 27 51.2 0.0 80.0 2.2 5.9 8.2 0.5 3.0 0.5 1.1 0.2 8.0 2011-12 MIA 64 25 42.3 0.0 81.4 1.8 5.5 7.3 0.7 2.2 0.6 0.9 0.4 6.0 2012-13 MIA 75 19 51.4 0.0 71.1 1.3 4.1 5.4 0.5 2.3 0.4 0.6 0.2 3.9 2013-14 MIA 46 14 50.7 0.0 56.8 0.9 2.9 3.8 0.3 1.7 0.2 0.5 0.3 3.8 2014-15 MIA 62 16 44.8 20.0 70.3 1.2 3.0 4.2 0.7 1.8 0.3 0.7 0.2 4.2 2015-16 MIA 37 7 37.7 11.1 75.0 0.3 1.8 2.0 0.4 0.7 0.1 0.1 0.1 1.6 2016-17 MIA 16 8 47.8 0.0 60.0 0.5 1.8 2.3 0.4 1.4 0.4 0.5 0.1 1.9 2017-18 MIA 14 5 20.0 12.5 50.0 0.2 0.5 0.7 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 2018-19 MIA 10 7 33.3 0.0 75.0 0.3 2.4 2.7 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 2.5 2019-20 MIA 4 11 36.4 33.3 75.0 0.3 3.8 4.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.0 3.0 2020-21 MIA 1 3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2021-22 MIA 13 6 45.2 25.0 100.0 0.3 1.6 1.9 0.3 1.2 0.1 0.4 0.1 2.5 2022-23 MIA 2 5 33.3 0.0 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 Total 874 25 48.9 9.7 75.6 1.8 4.8 6.6 0.8 2.4 0.5 0.9 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.