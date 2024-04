Dejounte Murray raconte son exploit de la dernière seconde

Lorsque Paolo Banchero a converti son panier primé à huit secondes de la fin pour égaliser, Quin Snyder semble d’abord faire un geste en direction de l’arbitre pour réclamer un temps-mort. Avant de se raviser, demandant à ses troupes, d’un autre geste de la main, d’aller de l’avant.

Trae Young coupé du ballon sur la remise en jeu, Dejounte Murray se charge de remonter le cuir. Et, après dribble dans le dos puis dribble d’hésitation, parvient à déclencher un tir à mi-distance sur sa main gauche, malgré la bonne défense de Markelle Fultz. Un tir de la gagne au buzzer.

« Je me donne à fond, je crois en mes coéquipiers et ils croient en moi. Et j’essaie simplement de jouer correctement. Si je rentre un tir, je rentre un tir. J’aurais pu le manquer, je l’ai rentré, on rentre avec la victoire », réagit à chaud le meneur/arrière des Hawks.

Un tir qui témoigne de sa confiance en lui donc, – « J’ai toujours le sentiment que je vais réussir mon prochain tir » – mais également de ses partenaires de jeu et de son coach.

« La première chose à laquelle j’ai pensé, quand on fait la remise en jeu, c’était de savoir si on avait un temps-mort ou pas. J’ai regardé vite fait, j’ai vu qu’on en avait un. Je trouvais qu’ils (les joueurs du Magic) mettaient la pression, j’ai pensé qu’on allait demander un temps-mort, et en fait Quin l’a demandé aux arbitres », retrace Trae Young, d’abord focalisé l’officiel avant de voir, soulagé, son coéquipier convertir.

Un nouveau tir de la gagne

« ‘Oh ok !’ Ça a joué en notre faveur cette fois ! », sourit le meneur sur ce temps-mort non obtenu, qui ajoute : « On s’est écartés et on a laissé DJ faire son truc. » « C’est toujours le débat. Si tu demandes un temps-mort, la défense peut se mettre en place et se réorganiser. DJ a récompensé cette confiance. Je suis content pour lui, il était contesté, c’est un shoot qu’il peut mettre et c’est qu’il a fait », félicite son coach, qui a également apprécié la bonne relation, dans les minutes précédentes, entre Murray et Young avec Jalen Johnson sur le « pick-and-roll ».

Deux mois plus tôt, à Mexico face au même adversaire, Dejounte Murray, auteur de 26 points (11/18), 5 rebonds et 5 passes, avait déjà signé le tir de la gagne dans un contexte différent : Trae Young l’avait trouvé dans le corner à 3-points, puis le Magic avait manqué de reprendre la main lors de la dernière possession.

Le genre de fins de match serrées qui fait le bonheur des spectateurs et des compétiteurs comme lui. Même s’il en convient, « on veut toujours gagner en faisant mieux que ça. On ne veut pas que ces matchs se jouent sur un tir à la dernière seconde. »

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.