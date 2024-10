30 jours/30 équipes : New Orleans Pelicans

Les Pelicans sont sur la pente ascendante. Dans le Bayou, on progresse en effet depuis la fin de l’ère Anthony Davis : 30 victoires en 2020 (en 7e match), puis 31 (toujours sur 72 matchs en 2020/21), puis 36, 42 et 49 la saison passée, frisant les 60% de victoires. Le problème, c’est que l’Ouest est toujours plus dense et que ce bilan proche des 50 succès qui aurait valu une 3e place de conférence en 2023 n’a offert « que » le septième rang à NOLA en mai dernier, pour une sortie dès le premier tour des playoffs par un « sweep » de la part du Thunder.

Un petit pas en avant après avoir manqué les phases finales la saison précédente, mais la confirmation d’un plafond encore difficile à briser dans le « Wild Wild West ».

L’absence de Zion Williamson et la série manquée offensivement par Brandon Ingram, entre autres, ont été de trop pour faire douter Oklahoma City. Alors la franchise de Louisiane a tranché, en s’attirant les services d’un nouveau joueur majeur avec Dejounte Murray. L’ancien joueur des Hawks vient renforcer une base arrière jusque-là un peu baroque, avec C.J. McCollum comme principal gestionnaire, lui qui n’est pas un meneur « de métier ».

Dejounte Murray vient combler ce manque, lui qui avait lui-même dû migrer vers le poste d’arrière aux côtés de Trae Young à Atlanta. Le bricolage se poursuit donc pour l’entraîneur Willie Green avec un effectif à la croisée des chemins. Brandon Ingram n’a pas été prolongé cet été et entre dans sa dernière année de contrat, tout comme Trey Murphy III, alors que CJ McCollum n’est lui engagé que jusqu’en 2026. Le nouveau noyau dur des Pelicans va devoir vite faire ses preuves, ou il pourrait de nouveau changer de visage rapidement.

Si le trade de Dejounte Murray n’a été qu’à peu de frais dans l’effectif actuel, la perte de Jonas Valanciunas pourrait être plus problématique. New Orleans ne compte que le rookie Yves Missi et le vétéran Daniel Theis au poste 5, alors que les ailes sont elles pleines avec Brandon Ingram, Zion Williamson, mais aussi du temps à trouver pour Herb Jones ou Trey Murphy III, qui étaient jusque-là les meilleurs défenseurs de l’effectif avec Dyson Daniels, envoyé aux Hawks. Les Pelicans vont devoir trouver les bons ajustements et espérer passer entre les gouttes question blessures.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Jamal Cain (two-way), Javonte Green, Trey Jamison (two-way), Yves Missi, Dejounte Murray, Antonio Reeves, Daniel Theis

Départs : Dyson Daniels, E.J. Liddell, Naji Marshall, Larry Nance Jr, Jonas Valanciunas, Cody Zeller

LE JOUEUR À SUIVRE : ZION WILLIAMSON

Après un été 2023 aux multiples rumeurs de transfert, l’intersaison a cette fois été calme pour la star des « Pels ». À l’inverse de ce que pourrait être sa saison. Capable de dominer un match comme peu de joueurs dans la ligue, l’ancienne star universitaire brille aussi par son inconstance à tous les égards : blessures, poids de forme, concentration voire investissement, notamment défensif. Ce cocktail doit prendre fin si New Orleans veut se rapprocher des sommets de l’Ouest, et Zion Williamson répondre aux attentes XXL qui étaient placées en lui.

Les prochains mois semblent d’autant plus charnières pour le joueur, comme pour son équipe, que « Zion » pourrait être encore davantage utilisé comme pivot dans un cinq « small ball » tant par nécessité que par intérêt.

La raquette est assez pauvre pour se priver d’un atout physique pareil. Surtout, les Pelicans ont montré quelques promesses avec l’ancien joueur de Duke comme pivot pouvant accélérer le rythme et faire sortir les intérieurs adverses loin du cercle. Zion Williamson devra en contrepartie se montrer bien plus concerné au rebond, comme dans la protection de cercle pour que les Pelicans puissent tenir la route dans la durée avec une pareille configuration. Son retour avec le statut de All-Star en passera aussi probablement par là.

Moyenne d’âge : 25,2 ans

Masse salariale : 172.4 millions de dollars (12e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

L’apport de Dejounte Murray peut changer beaucoup de choses aux Pelicans, qui récupèrent enfin un joueur capable de distribuer le jeu, notamment sur demi-terrain. La qualité de gestionnaire de l’ancien des Spurs pourrait soulager Zion Williamson et Brandon Ingram d’une partie des responsabilités offensives, tout en libérant davantage de bonnes positions pour CJ McCollum, Herb Jones et Trey Murphy III. Le deal pourrait être gagnant sur toute la ligne, surtout que Dejounte Murray va aussi amener son intensité à une défense déjà solide. De quoi élever le niveau plancher des Pelicans, qui étaient déjà sur la bonne voie d’un point de vue comptable au fil des saisons.

Pour peu que les responsabilités soient bien établies et réparties, New Orleans pourrait compter sur trois joueurs au-dessus des 20 points tous les soirs, tout en s’appuyant sur une flopée de joueurs de complément très sérieux. D’autant que l’expérience Zion Williamson comme pivot avait été plutôt concluante en fin de saison dernière et pourrait donc permettre à l’équipe de varier les dangers, pour continuer à grimper dans la hiérarchie à l’Ouest.

LE PIRE SCÉNARIO

Dejounte Murray en plus de Zion Williamson, Brandon Ingram ou C.J. McCollum, c’est aussi un autre joueur de plus qui a besoin du ballon pour exister. Certes, la recrue estivale a passé ses deux dernières années à côté de Trae Young, mais son intégration n’aura de sens que s’il évolue réellement comme un meneur plus traditionnel.

Cela peut être aussi au détriment des pièces déjà dans l’effectif, notamment Zion Williamson. Quant à Brandon Ingram, son attitude boudeuse de l’été – où il a répondu à sa non-prolongation en ne répondant pas à la convocation d’un camp d’entraînement informel mené par le reste de l’effectif – n’apporterait rien de très bon à un groupe déjà pas très stable ces dernières saisons.

Les Pels vont aussi devoir se méfier de leur infirmerie, avec plusieurs habitués des pépins physiques en tout genre. Si le « huit majeur » en ajoutant José Alvarado a plutôt fière allure, la profondeur du roster pose sérieusement question. Une blessure de Zion Williamson coûterait très cher dans la peinture, à moins que NOLA ne soit de nouveau actif sur le marché des transferts, notamment autour de Brandon Ingram. Yves Missi pourrait vite être responsabilisé avec un temps de jeu conséquent pour un débutant, lui qui est plutôt un projet à moyen terme. Autant de petits grains de sable qui pourraient sérieusement perturber l’envol des Pelicans.

