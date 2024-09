Deux ans de plus pour Jose Alvarado aux Pelicans

La belle histoire continue pour Jose « GTA » Alvarado ! Non drafté en 2021 à sa sortie de Georgia Tech, le meneur international portoricain a su saisir sa chance en décrochant un « two-way contract » avec les Pelicans puis en se faisant sa place grâce à son style caractéristique, œuvrant comme une sangsue sur ses adversaires directs.

Devenu maître dans l’art de voler des ballons, avec là encore une façon de faire pour le moins singulière, il s’est progressivement montré indispensable dans la rotation de New Orleans.

Sous contrat depuis deux ans à hauteur de 1.5 et 1.8 million de dollars la saison, il avait été conservé par les Pelicans via une option à 1.9 millions de dollars. Et The Athletic a révélé que Jose Alvarado s’est finalement mis d’accord avec le « front office » pour prolonger de deux saisons, soit jusqu’en 2025/26, à hauteur de 9 millions de dollars. Soit 4.3 millions en 2025/26 et 4.7 millions en 2026/27. Une « player option » lui a également été accordée pour la dernière année, ce qui lui permettra de tester le marché en 2026.

New Orleans s’assure ainsi une rotation précieuse sur le backcourt et un joueur capable d’assumer des missions défensives sur les meilleurs arrières de la ligue. Sans oublier qu’il est un des chouchous du public…

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 54 15 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NOP 61 22 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.1 2.1 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NOP 56 18 41.2 37.7 67.3 0.5 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 Total 171 19 42.0 34.2 73.5 0.5 1.7 2.2 2.7 1.7 1.2 0.9 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.