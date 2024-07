Trey Murphy III voit les Pelicans mieux armés pour les playoffs

Pour sa deuxième expérience en playoffs, Trey Murphy III a vu son rendement baisser par rapport à la saison régulière. Avec 11.5 points de moyenne (37.5% aux tirs), l’ailier des Pelicans a tout de même été le point d’ancrage défensif de sa formation, mobilisé pendant 42 minutes.

Insuffisant toutefois pour contester la domination du Thunder, finalement vainqueur de la série en quatre rencontres. Alors que le club de La Nouvelle-Orléans n’a plus passé le premier tour depuis 2018, les dirigeants ont cherché à secouer l’effectif durant l’intersaison.

Premier gros coup, l’arrivée de Dejounte Murray en échange de Larry Nance Jr. et Dyson Daniels notamment. « C’est génial, surtout parce qu’il apporte une gros force de frappe en attaque à notre équipe. Quand vous ajoutez un gars comme lui à une équipe, elle devient clairement meilleure, alors je suis heureux de l’avoir », apprécie Trey Murphy III.

Un renfort offensif indéniable de la part de l’ancien cadre des Spurs, qui sort de son meilleur exercice en carrière avec 22.5 points de moyenne. Défensivement, il aura aussi son importance en soutien de CJ McCollum. Alors, malgré les atouts perdus dans l’échange, Trey Murphy III voit d’un très bon œil cet ajustement.

Aller loin en playoffs

« On a beaucoup d’armes, on en avait déjà beaucoup. On a encore plus d’armes maintenant. On a évidemment perdu des joueurs clés de l’équipe de l’année dernière, comme Naji Marshall, Dyson Daniels et Larry Nance Jr. Leur présence va nous manquer. Mais je pense vraiment qu’on va faire beaucoup de choses avec l’équipe actuelle », affiche-t-il.

Ce dernier, qui vise davantage de responsabilités offensives l’an prochain, se dit sûr que la construction de l’équipe n’est pas terminée. Une projection liée au possible transfert évoqué récemment de Brandon Ingram. Aussi, malgré le départ de Jonas Valanciunas, partiellement compensé par l’arrivée de Daniel Theis, Trey Murphy III redit l’objectif des Pelicans : essayer d’aller loin en playoffs.

Aux fans locaux, il assure : « Soyez à nouveau enthousiastes pour nous. On a atteint les playoffs et fait une très bonne saison régulière. On ne cesse de nous améliorer. Les gars vont vieillir, on va devenir plus intelligents. Les gens doivent parfois faire preuve d’un peu de patience avec nous, mais on y arrive. »