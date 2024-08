Javonte Green, la 15e et dernière recrue des Pelicans

La saison dernière, Javonte Green aura passé la majeure partie de la saison aux G-Leaguen et ce n’est qu’en toute fin de saison régulière que l’ailier a (de nouveau) rejoint les Bulls, le temps de participer à neuf rencontres. Les performances de Javonte Green lors du dernier mois de saison régulière ont surement tapé dans l’œil du management des Pelicans puisqu’ils viennent de le signer pour un an au salaire minimum.

Sur ses neuf matchs joués aux Bulls, l’ailier cumulait 12.2 points de moyenne à 60 % aux tirs dont 37 % de loin et 7.4 rebonds de moyenne en 26 minutes de jeu. Javonte Green avait notamment battu son record de points en carrière lors d’une rencontre face aux Knicks. Après avoir reçu un coup de pied au visage qui avait valu une expulsion à Josh Hart, Green avait envoyé 25 points et 13 points dans la victoire sur les Knicks.

Un effectif au complet avec un gros trou dans la raquette…

La signature de Javonte Green permet aux Pelicans d’apporter un peu plus de profondeur sur les postes d’arrières et d’ailiers. Il fera face à la concurrence de C.J. McCollum et Brandon Ingram, les titulaires des postes 2 et 3, mais également de Trey Murphy III, Herbert Jones ou encore Jordan Hawkins.

A six semaines du camp d’entrainement, l’effectif affiche complet pour les Pelicans avec 15 joueurs sous contrat. Mais il y a toujours un gros déficit de taille et de poids dans la raquette puisque Jonas Valanciunas n’a pas été remplacé.

Effectif des Pelicans

Meneurs : Dejounte Murray, Jose Alvarado

Extérieurs : Antonio Reeves, CJ McCollum, Javonte Green, Jordan Hawkins, Matt Ryan, Jeremiah Earl-Robinson, Herbert Jones, Trey Murphy III, Brandon Ingram,

Intérieur : Zion Williamson, Daniel Theis, Karlo Matkovic, Yves Missi