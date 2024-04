Cette règle que Josh Hart aimerait changer

Auteur d’un match plein la nuit dernière à Milwaukee dans la victoire des Knicks, Josh Hart en avait encore gros sur la patate, à propos de son expulsion survenue lors du match précédent, perdu à Chicago (108-100).

Dès la fin du premier quart-temps, l’ailier new-yorkais avait en effet dû rejoindre le vestiaire, la faute à un coup de pied au visage de Javonte Green sanctionné d’une Flagrant II par les arbitres.

Le geste était impressionnant mais Josh Hart assure qu’il n’avait rien d’intentionnel et regrette de n’avoir pu tenter de l’expliquer à Scott Foster, l’arbitre principal de la rencontre.

« Il s’est éloigné et je n’ai pas pu dire quoi que ce soit » regrette d’abord Josh Hart. « Bien sûr, quand tu vois l’action, il y a un accrochage. Si tu dis que je l’ai regardé et que je l’ai touché, ça laisse présumer que j’ai pris la décision de le faire. Je ne crois pas avoir eu le temps de prendre cette décision. Donc j’ai pensé que c’était ridicule. Il est évident que je suis déséquilibré. Ma jambe se lève avant même que je ne le regarde. »

Un regard extérieur sur des fautes qui peuvent faire basculer un match

Même si les arbitres semblaient penser que le geste était intentionnel, comme ils l’ont dit à Tom Thibodeau après le match, Scott Foster avait rappelé que l’intention n’était de toute façon pas un critère dans la définition des fautes flagrantes. « Nous avons considéré, comme le dit la règle, que l’acte n’était pas nécessaire et excessif, et que c’était donc une faute flagrante II. Non, l’intention n’est pas un critère pour les fautes flagrantes. L’élan, l’impact, le suivi, le risque de blessure, le fait que l’acte ne soit pas une action de basket, le lieu du contact et le fait que nous pensions qu’il s’agissait d’un geste imprudent sont tous des critères qui, selon nous, étaient remplis » avait-il détaillé.

Sur un ton ironique, Josh Hart a félicité Scott Foster pour avoir surestimé ses capacités athlétiques, et l’a invité à une éventuelle session de taekwondo durant l’intersaison.

Il a en revanche fait une proposition un peu plus sérieuse : faire en sorte que les Flagrant II soient examinées par le centre de contrôle de l’arbitrage, basé à Secaucus dans le New Jersey.

« Dans le cas d’une décision comme celle-ci, où un joueur est expulsé du match, j’aimerais que les gens de Secaucus, où il y a pas mal de monde, aient la possibilité de changer un coup de sifflet d’un arbitre sur le terrain, car son implication est différente dans le jeu » conclut ainsi Josh Hart sur cet épisode. « Isaiah Hartenstein s’était fait arracher la tête il y a deux matchs, et ça n’avait été qu’une Flagrant I ».

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 76 33 42.6 30.5 77.4 1.6 6.6 8.2 4.0 2.0 0.9 1.5 0.3 9.1 Total 448 29 45.8 34.3 74.5 1.2 5.4 6.5 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.