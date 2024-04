Les Knicks enfoncent un peu plus les Bucks !

Quatrième défaite de suite des Bucks, et cette fois, le « Big Three » était bel et bien présent à l’entre-deux. Le retour de Giannis Antetokounmpo, ménagé face aux Raptors, ne change rien, et Milwaukee s’incline 122-109 après une deuxième mi-temps renversante ! Une fois de plus, Jalen Brunson a fait des misères aux Bucks…

Tout avait pourtant bien commencé pour les Bucks avec un Giannis très agressif face à OG Anunoby ou au rebond offensif. Doc Rivers avait demandé à ses joueurs de courir, et le « Greek Freak » montre l’exemple. À ses côtés, Damian Lillard alimente la marque aux lancers-francs, et Milwaukee signe un premier break (23-14). Côté New York, Jalen Brunson est déjà bouillant, et il donne le tournis à son garde-du-corps Khris Middleton. Après douze minutes, les Bucks sont devant (31-25) avec un ultime panier au buzzer de Bobby Portis.

La suite est du même tonneau avec un Giannis intenable, et des Knicks qui multiplient les pistes pour lui répondre. C’est Bojan Bogdanovic qui sort de sa boîte pour aider Jalen Brunson (40-35), mais les Bucks apporte du rythme et de la défense, et Malik Beasley se charge de planter de loin (48-38).

L’écart varie peu jusqu’à ce coup du sort : la sortie, la bouche ensanglantée, de Khris Middleton, victime d’une grosse manchette au rebond. Brunson a immédiatement plus de liberté, et les Knicks en profitent pour recoller au score (53-50). Mais un dernier coup de collier signé Brook Lopez donne 11 points d’avance à la mi-temps (61-50).

Donte DiVincenzo fait très mal

Au retour des vestiaires, pas de Khris Middleton, et les Knicks en profitent pour passer un… 20-6 ! En six minutes, le match a basculé, et les Knicks prennent les commandes grâce à Isaiah Hartenstein et Donte DiVincenzo. Doc Rivers envoie Jae Crowder et Bobby Portis au charbon, et les Bucks reprennent leurs esprits. Mais Jalen Brunson est intenable. Il ponctue le 3e quart-temps d’un « floater » à la dernière seconde, puis les Knicks enchaînent avec un 10-0 pour attaquer le dernier quart-temps.

Grâce au duo Bogdanovic-McBride, New York s’échappe (99-87). Donte DiVincenzo enfonce le clou à 3-points et il fait très mal à ses anciens coéquipiers. Portis et Lopez lui répondent de loin, mais DiVincenzo assomme définitivement les Bucks à l’entrée du « money time ». Les Knicks ont pris 16 points d’avance, et ils filent vers une victoire essentielle dans la course à la… 2e place !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La poisse pour Khris Middleton. Cela fait désormais deux ans que Khris Middleton multiplie les allers-retours à l’infirmerie. Cette fois, il a perdu une dent dans un choc avec Donte DiVincenzo, et il s’est pris Isaiah Hartenstein sur le dos lorsqu’il était au sol !

– Milwaukee en perdition. Quatrième défaite de suite des Bucks, et c’est leur plus longue série négative de la saison. À quatre matches de la fin, les coéquipiers de Giannis n’ont plus qu’une victoire d’avance sur le Magic et les Knicks, et ils peuvent chuter à la 6e place ! Est-ce que c’est ce qu’ils recherchent ?

– Jalen Brunson aime les Bucks. Auteur de 43 points cette nuit, Jalen Brunson est la bête noire des Bucks puisque cette saison, il tourne à 37.2 points de moyenne en cinq matches face à eux. La paire Lillard-Beasley doit en faire des cauchemars.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.