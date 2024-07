Les Pelicans signent leur rookie Antonio Reeves pour trois ans

Ne disposant que d’un seul « pick » lors de la dernière Draft, avec lequel ils ont sélectionné Yves Missi à la 21e place, les dirigeants de New Orleans ont finalement réussi à mettre la main sur un joueur du deuxième tour qui leur tenait visiblement à cœur : Antonio Reeves, drafté par le Magic en 47e position.

La franchise de Louisiane a ainsi dû lâcher deux « second tour » de Draft en 2030 et 2031, mais a tout de même fini par s’octroyer les services de cet arrière shooteur de 23 ans qui sort d’une grosse saison avec les Kentucky Wildcats, à 20.9 points et 44.7% de réussite à 3-points en 35 matchs.

Sûrs de leur coup, les Pelicans en ont profité pour sécuriser l’avenir de leur deuxième rookie via à un contrat de trois ans à hauteur de 5.41 millions de dollars, dont l’accord a été révélé par Hoopshype.

Pas sûr que les trois années soient garanties, alors que la concurrence sera particulièrement rude sur les postes 2/3 en Louisiane, mais Antonio Reeves (1m98, 88 kg) aura sans doute l’occasion de montrer ce qu’il vaut.