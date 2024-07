Pisté par le Panathinaikos, Daniel Theis rejoint les Pelicans

En s’engageant pour deux ans avec les Nuggets, avec un chèque de 10.6 millions de dollars, Dario Saric avait fermé la porte au Panathinaikos, d’après les informations de nos confrères d’Eurohoops. Le club grec avait donc changé de direction et le nouveau nom ciblé était celui de Daniel Theis. Sauf qu’il va falloir trouver un plan C pour le vainqueur de l’Euroleague !

Libre après sa saison aux Clippers, avec qui il a tourné à 6.3 points et 4.1 rebonds de moyenne, le champion du monde allemand va s’engager pour une saison avec les Pelicans. Selon The Athletic, il s’est engagé pour une saison au salaire minimu, soit trois millions de dollars. A La Nouvelle Orléans, Theis aura un beau coup à jouer puisque Jonas Valanciunas n’est plus là.

Egalement sur les tablettes des Grizzlies et des Bucks, le pivot prépare actuellement les Jeux olympiques avec sa sélection, même s’il n’a pas joué le premier match amical contre Victor Wembanyama et les Bleus samedi. L’Allemagne, qui s’est lourdement inclinée, retrouve l’équipe de France ce lundi soir (21h10, La Chaîne L’Equipe).

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.4 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.3 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.1 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.7 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 2022-23 IND 7 16 47.7 18.2 41.7 1.0 2.1 3.1 1.3 1.0 0.3 0.4 0.9 7.0 2023-24 * All Teams 60 17 53.2 36.6 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * LAC 59 17 53.6 37.1 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * IND 1 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Total 373 19 54.1 33.1 71.8 1.5 3.3 4.8 1.2 2.5 0.5 0.8 0.9 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.