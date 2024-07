Les Bleus d’un excellent Victor Wembanyama dominent l’Allemagne

Sans les frères Wagner, ni Daniel Theis, la Mannschaft ne dévoile effectivement pas toutes ses cartes, pour ce qui est son tout premier match de préparation. En face, les Bleus de Victor Wembanyama sont eux déjà échauffés après leur démonstration face à la Turquie à Rouen.

Dans ce match en faux-semblants, c’est l’Equipe de France, plus sérieuse et plus impliquée défensivement, qui s’en est sortie assez facilement (90-66). Bien aidée, il faut le dire, par une nouvelle performance stellaire de « Wemby », auteur de 25 points dont 5/9 à 3-points, 5 rebonds.

Evan Fournier expulsé !

Ça commence par un 7-0 grâce à un dunk de Victor Wembanyama, qui trouve le cercle à 3-points dans la foulée. Les Bleus reprennent leur formule du match précédent, à savoir de mettre la balle à l’intérieur avec un gros dunk de Mathias Lessort. Ce premier quart donne néanmoins la part belle à la défense, voire à la maladresse. À domicile, les Allemands sont bien frileux offensivement, à un désolant 0/12 à 3-points en premier quart (23-11).

Vincent Collet repart avec son duo de tours jumelles en deuxième quart. Et ça paye rapidement avec deux dunks de Gobert, à 9 points à 4/7 aux tirs. En face, Maodo Lo met fin à la gabegie derrière l’arc, avec le premier tir à 3-points réussi pour l’Allemagne. Mais Victor Wembanyama est le premier joueur à arriver à 10 points avec une grosse claquette, conclue en deux temps. Guerschon Yabusele frappe en première intention à 3 points.

Les Bleus dominent, et les esprits s’échauffent soudainement, avec une embrouille entre Dennis Schröder et Evan Fournier, qui se conclut par l’expulsion de l’arrière français, coupable d’avoir pris au cou son adversaire, à 2 minutes de la mi-temps. Après un petit 1/4 aux lancers, les Bleus retrouvent leur ligne de conduite, à l’image de cette grosse séquence défensive de Mathias Lessort qui hérite du ballon en contre attaque pour un gros dunk. L’écart est important à la pause (48-28).

Victor Wembanyama en récital

Bilal Coulibaly marque à 3-points et Victor Wembanyama prend rapidement le relais. Il est d’abord au dunk façon statue de la liberté, puis à 3-points, puis de nouveau au dunk sur le jeu rapide. C’est un 12-6 des Bleus et Gordon Herbert arrête l’hémorragie d’un temps-mort.

Mais Wemby garde le rythme avec un fadeaway ligne de fond de haut niveau. Schröder (23 points, 6 passes, 5 balles perdues) limite la casse pour son équipe qui profite d’un temps faible tricolore en fin de troisième (68-45).

Le début du dernier quart n’est guère plus convaincant pour Vincent Collet qui prend rapidement un temps-mort pour recadrer ses troupes. La défense laisse quelques largesses aux Allemands qui reviennent sous les -20, sous la houlette d’un très bon Oscar Da Silva (15 points, 5 interceptions). Mais Wemby s’occupe de tout, avec deux tirs énormes, l’un de très loin, puis l’autre… avec la planche ! Le « momentum » a basculé côté bleu avec Bilal Coulibaly qui en remet une couche de loin et Lessort qui ponctue la soirée d’un dunk tonitruant à 30 secondes de la fin.

Les Bleus remportent cette première manche du duel « amical » face aux voisins allemands (90-66). Avant la revanche ce lundi à Montpellier. Avec des effectifs réduits à douze, pour se conformer au règlement olympique…