France – Turquie : les Bleus font le show pour commencer leur prépa olympique

Après six jours de travail en Normandie, l’Équipe de France lançait ce mercredi soir son été olympique dans une Kindarena de Rouen à guichets fermés (5 467 spectateurs).

Face à une équipe de Turquie déjà éliminée de la course olympique, et donc sans ses stars NBA, Vincent Collet et son staff (dont le nouveau coach des Cavs, Kenny Atkinson) proposent un cinq original, avec trois petits jeunes (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly et Matthew Strazel) encadrés par Rudy Gobert, la tour de contrôle, et Isaia Cordinier en ciment collectif à l’arrière. De quoi tester plusieurs configurations…

Dominateurs à l’intérieur

Les Bleus démarrent bille en tête, avec Rudy Gobert qui ouvre les hostilités d’un gros dunk, bien servi du poste haut par Victor Wembanyama. Et les deux « seven footers » en remettent une couche sur une passe aveugle magnifique de Wemby. Qui y ajoute un contre sur le pauvre Sadik Kabaca en fin de possession. La France démarre sur un 11-1 avec un Gobert dominateur ! Et un gros dunk de Yabusele en sus !

On fait tourner l’effectif en milieu de quart avec cinq joueurs qui rentrent d’un coup, dont Nadir Hifi et Théo Malédon sur la ligne arrière. Ce dernier fait une très belle entrée, en servant d’abord Yabusele pour un gros dunk, puis une claquette opportuniste. Les Bleus offrent des séquences défensives intéressantes dans l’intensité, et ça débouche sur deux tirs ouverts à 3-points pour De Colo et Ntilikina.

Si le jeu est un peu plus confus avec un cinq expérimental en fin de mi-temps, la France mène toutefois largement (50-28) après deux nouveaux alley-oop massifs pour Victor Wembanyama, dont un dunk arrière sur une passe laser de Batum. Wemby ajoute un tir à trois points, bientôt imité par Hifi au buzzer de la possession !

Wemby et Yabusele font le show !

Les Bleus reprennent le match par le bon bout au retour des vestiaires. S’ils manquent plus de paniers, à l’image d’un Mathias Lessort malheureux près du cercle, ils continuent de faire la course en tête. Sans grande crainte, alors que Yabusele score à 3-points, devant ses proches venus en locaux (juste derrière le banc français).

Le Madrilène envoie dans la foulée un dunk surpuissant à deux mains. Avant que Lessort ne se régale d’une balle lancée en l’air par Frank Ntilikina sur l’action suivante !

Ce dernier est efficace de loin et toujours aussi pressant défensivement pour s’offrir un très bon passage. L’écart atteint la trentaine avant le dernier quart (67-37). Et la démonstration se poursuit avec un 16-0 pour ouvrir le quatrième ! Les Bleus font le show en dernier quart avec Yabusele qui s’envole avant d’envoyer Wembanyama sur orbite pour un nouveau dunk stratosphérique !

Le staff fait encore tourner en dernier quart, pour revoir Hoard, Maledon, Hifi et Coulibaly. Théo Maledon en profite pour enfiler à 3-points et les Bleus concluent leur match sur une victoire facile de 50 points (96-46).

Désormais, place au double duel face aux champions du monde allemands, samedi à Cologne puis lundi à Montpellier.