L’heure de la confiance entre Zion Williamson et les Pelicans ?

Il peut encore visualiser les lumières de la T-Mobile Arena, l’arrivée sur le terrain, les visages dans le public au sein de l’antre de Las Vegas. Début décembre dernier, les Pelicans font face aux Lakers en demi-finale du tournoi de mi-saison. Et la rencontre vire au cauchemar pour Zion Williamson et ses coéquipiers.

Au milieu du troisième quart-temps, alors que l’écart flirte déjà avec les 30 unités, l’intérieur des Pelicans s’apprête à retourner sur le parquet. « Je regardais le tableau d’affichage et je me disais : ‘Bon sang, ce n’est pas nous’. Cela commence par moi. Je ne peux pas être comme ça. Cette merde, ce n’est plus possible », se souvient l’intéressé chez The Athletic.

À l’arrivée, une défaite de 44 points ponctuée d’une performance personnelle douteuse, qui fait même rejaillir le débat sur sa condition physique. « Il était temps pour moi de trouver une autre voie », convient l’intérieur qui voit ce match comme un tournant dans sa saison.

Car pendant que son équipe et lui coulent, Zion Williamson observe la superstar d’en face, LeBron James. « Je me dis que je veux être un joueur de haut niveau, l’un des plus grands. Je n’ai pas été à la hauteur de ce grand rendez-vous. Cela m’a frappé pendant le match. Je n’ai aucune excuse. »

Une mise au point de Willie Green

Beaucoup plus tard dans la saison, alors que les Pelicans sont à la lutte pour se qualifier en playoffs, Willie Green, en amont d’un match clé sur le parquet des Suns, lui fait comprendre qu’il entre dans une phase cruciale de sa carrière.

Le coach expose les responsabilités qui accompagnent l’importance pour les grands d’être à leur meilleur niveau pour les plus grandes batailles.

Message reçu pour l’intérieur qui ne compte pas repartir de Phoenix sans la victoire. Avec sa grosse performance (29 points, 10 rebonds, 7 passes et 5 contres), NOLA l’emporte et finit par atteindre le « play-in ». L’intérieur semble arriver lancé au moment d’affronter les Lakers.

Malheureusement pour la Nouvelle-Orléans et lui, la boule de muscles, sur les bases de sa meilleure sortie en carrière, se blesse dans les derniers instants. Les Pelicans disputeront les playoffs sans lui et s’y feront balayer par le Thunder.

Au moment d’entrer dans le bureau de son vice-président David Griffin, Zion Williamson a l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe. Encore une fois. Encore un pépin physique. Le véritable fil rouge de sa carrière et de la relation entre le premier choix de la Draft 2019 et son équipe. C’est souvent la réaction à chaque blessure, et non la blessure elle-même, qui a provoqué la discorde entre les deux parties.

David Griffin se dit fier de lui

Le camp du joueur s’est souvent plaint en coulisses de la façon dont l’équipe gérait sa rééducation et a eu l’impression que la franchise l’avait retenu alors qu’il était en assez bonne santé pour jouer. En réalité, selon The Athletic, la réticence des Pels à le relancer était souvent alimentée par des questions sur son approche de la rééducation et ses difficultés à maintenir un poids de jeu approprié.

Durant l’été 2023, signe qui ne trompe pas, David Griffin avait dû démentir des rumeurs de transfert concernant son joueur. Cette page semble tournée désormais, malgré la frustration liée à la fin de la saison 2023-24. « « Il m’a dit qu’il était vraiment fier de moi. Il m’a dit qu’il me faisait confiance. Il me fait entièrement confiance. Les petits doutes ne sont plus là », rapporte l’intérieur en parlant de son dirigeant.

Au cours de l’année écoulée, Zion Williamson a compris qu’il devait gagner la confiance de la franchise, et pas seulement grâce à un programme d’entraînement magique, un régime alimentaire infaillible ou des coups d’éclat. Il a trouvé dans cette confiance la motivation pour s’entraîner cet été dès 6 heures du matin, cinq jours par semaine.

« C’est dommage que j’aie dû vivre certaines de ces choses, mais cela a fait de moi une meilleure personne. C’est ce qui me pousse à faire ce que je fais maintenant », poursuit l’intérieur, suivi cet été par l’assistant Aaron Miles, passé par les Warriors et les Celtics. « Coach Miles est super et sait à quoi ressemble l’excellence. Il a côtoyé Steph (Curry), Klay (Thompson), (Jayson) Tatum. Il sait ce qu’il faut faire pour être un champion. »

Si cette confiance est bien renouée, à quel visage peut-on s’attendre pour la saison à venir ? « Je suis en quête d’une vengeance pure et simple. Pas contre une personne en particulier. Juste pour moi », termine-t-il.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.